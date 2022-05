Cesare Ferrero è stato confermato presidente di Sogemi società che per il comune di Milano gestisce tutti i mercati agroalimentari all’ingrosso della città. Per Ferrero è il terzo mandato, terza riconferma anche per i consiglieri Alessandro Maria Cremona e Elena Maria Letizia Ciocio. Ferrero, inoltre, ha assunto anche il ruolo di direttore generale in attesa dell'espletamento della procedura di selezione volta all'assunzione della figura.

"Sono onorato dell’apprezzamento ricevuto per il lavoro svolto e della conferma dell’incarico, dichiara Ferrero. Sarà mio impegno completare il progetto di sviluppo e portare il Mercato di Milano a rappresentare uno dei più importanti attori della filiera distributiva agroalimentare italiana", ha detto Ferrero. Il presidente, fresco di carica, ha precisato che l'obiettivo di mandato è "completare il progetto di costruzione del nuovo mercato ortofrutticolo approvato in Comune lo scorso 2018 e di realizzare uno dei più importanti City Hub Agroalimentare europeo" seguendo il percorso stabilito dal piano "Foody 2025".

Piano che prevede "investimenti per 300 milioni di euro, di cui 100 milioni destinati alla realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo e 200 milioni di euro di investimenti con attivazione di forme di partenariato pubblico privato per la realizzazione di un impianto di generazione di energia con fonti rinnovabili di piattaforme logistiche produttive al servizio del mercato e per la realizzazione del progetto Foody city logistic con la creazione di un sistema di distribuzione alimentare urbana in mobilità sostenibile.