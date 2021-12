Uno dei primi finanziamenti 'green' per l'edilizia: Coima ottiene 210 milioni

Un finanziamento 'green', in linea con la 'tassonomia' stabilita dalla Commissione europea ad aprile 2021 sulle attività economiche ambientalmente sostenibili. Lo ha stipulato Coima con alcune banche ottenendo il rifinanziamento di 165 milioni di euro e una nuova linea per 45 milioni a supporto degli immobili di via Monte Rosa, via Tocqueville e via Deruta a Milano, garantito dagli stessi immobili. Il finanziamento ha un costo del 2,1% e scadenza di cinque anni.

'Green advisor' è stata Ing Bank, mentre le banche che hanno accordato il credito sono Credit Agricole, Bnp Paribas, Ing Bank e UniCredit. L'allineamento alle decisioni della Commissione europea prevede diversi obiettivi di sostenibilità come la riduzione della domanda di energia primaria per almeno il 30% in caso di ristrutturazione. Rispondendo a questi criteri si ottengono sconti sul costo del finanziamento.

Ad oggi il 65% degli immobili detenuti da Coima ha la certificazione Leed, che identifica le costruzioni eco-compatibili. La percentuale salirà al 91% quando saranno compiuti i progetti di riqualificazione coinvolti nel finanziamento. "Per Coima avere perfezionato uno dei primi finanziamenti in Italia allineati alla tassonomia ambientale europea conferma l'alta qualità dei nostri immobili, la consolidata collaborazione con i principali istituti bancari nazionali e internazionali e la resilienza del mercato immobiliare terziario milanese dove si concentra il portafoglio della nostra società con oltre il 90% del patrimonio", ha commentato Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato di Coima Res.

L'immobile di via Deruta 19 è stato acquistato da Coima Res nel 2017 per 46 milioni di euro. E' ad uso ufficio e affittato a Bnl-Bnp Paribas. Via Monte Rosa 93 è l'edificio in zona Lotto in cui hanno sede Techint e, fino a qualche mese fa, Pwc. Coima l'ha acquistato sempre nel 2017 per 57 milioni. Infine, in via Tocqueville 13, Coima ha acquistato nel 2018 la torre di dieci piani per 56 milioni.