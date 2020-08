Milano, da Regione Lombardia quasi 400mila euro per le pmi del settore del design

Uno stanziamento di 385.750 euro per sostenere le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) del settore del design. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessora al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni.

Lo ha annunciato la stessa Regione in una nota, spiegando che la misura, denominata “New Design-Innovazione tecnologica”, intende supportare le imprese che, nel 2020, hanno effettuato investimenti in innovazione tecnologica finalizzata alla sostenibilità, attraverso l’acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività. Tra gli investimenti previsti, quelli per la produzione di prototipi per nuove soluzioni di design, nonché spese per l’acquisizione di servizi finalizzati alla promozione e alla digitalizzazione.

“Il genio e la creatività dei designer lombardi sono un valore aggiunto per far ripartire l’economia nazionale” ha dichiarato Magoni, aggiungendo che “con questa misura Regione Lombardia dimostra ancora una volta di credere fermamente nel design, settore strategico in grado di creare ricchezza: dopo mesi difficili, è necessario tornare a investire e far ripartire il made in Italy”.

“Noi siamo al fianco di tutti quegli imprenditori che stanno dimostrando coraggio e voglia di lasciarsi la crisi alle spalle, e sosteniamo tutti coloro che hanno creduto nella bontà del loro lavoro anche durante la fase acuta del Covid 19, dimostrando di essere ‘visionari’ e lungimiranti, convinti fautori della rinascita del settore” ha proseguito l’assessora, sottolineando che “professionalità, cultura, qualità, genialità ed eccellenza sono gli elementi che contraddistinguono le nostre produzioni: il contributo di Regione Lombardia è mirato proprio a preservare e valorizzare un tesoro tutto italiano. Che merita di riconquistare il posto che gli spetta a livello internazionale”.