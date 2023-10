Al via i Fineco Days, porte aperte alla consulenza finanziaria

Fineco prosegue nel suo impegno per avvicinare la consulenza finanziaria ai risparmiatori e lancia i Fineco Days, una serie di iniziative gratuite durante le quali è possibile approfondire l’approccio della Banca agli investimenti mentre si vivono le eccellenze dei territori italiani. I Fineco Days saranno un’occasione per conoscere i Personal Financial Advisor all’interno di contesti esclusivi, in cui vivere esperienze coinvolgenti, e per scoprire così le opportunità offerte da un percorso personalizzato di consulenza finanziaria.

Proprio il tema della personalizzazione del servizio rappresenta uno dei punti di maggior attenzione per Fineco, che grazie alla nuova piattaforma di consulenza evoluta Advice+ ha ampliato ulteriormente le soluzioni disponibili. In questo modo i consulenti possono calibrare i portafogli sulle singole esigenze del cliente, garantendo contemporaneamente grande attenzione alla trasparenza. All’interno del sito www.finecodays.it è disponibile il calendario degli appuntamenti che si terranno in tutta Italia nei mesi di ottobre e novembre, come ad esempio la visita alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, l’esplorazione della Napoli sotterranea o il concerto tributo a Ennio Morricone nel teatro Sangiorgi di Catania, a lume di candela. Per ricevere informazioni in merito agli eventi, è sufficiente indicare le proprie passioni e preferenze personali: una volta registrati, sarete contattati da un consulente.

Mauro Albanese, vicedirettore generale e direttore commerciale Rete Pfa & Private Banking di Fineco: “In una fase caratterizzata da inflazione e tassi di interesse elevati, il ruolo del consulente è cruciale per aiutare i clienti ad aumentare il valore reale dei risparmi e raggiungere i propri obiettivi di vita. Abbiamo quindi scelto di affiancare alle importanti iniziative divulgative che organizziamo nel mese dell’educazione finanziaria anche momenti speciali di socialità e condivisione per favorire il dialogo con i nostri professionisti. Siamo convinti che la consulenza finanziaria possa svolgere una funzione decisiva nel contesto che stiamo attraversando, coinvolgendo fasce di popolazione sempre più ampie”.