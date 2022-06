A Milano arrivano i "cocktail sostenibili" con il rum Flor de Caña

MILANO - Flor de Caña, rum prodotto in maniera sostenibile in Nicaragua, Carbon Neutral e certificato Fairtrade, ha annunciato la collaborazione con bar, ristoranti e consumatori eco-consapevoli in tutto il mondo, per cooperare nella riduzione di rifiuti alimentari fino a 15 tonnellate. L'iniziativa verrà svolta grazie alla creazione di cocktail preparati con il medesimo "rum sostenibile" ed ingredienti ricavati da avanzi alimentari riutilizzati.

Con l’iniziativa Zero Waste Cocktails, che è arrivata al secondo anno, il marchio sta lavorando in oltre 30 paesi insieme alla comunità di bartender per servire cocktail unici e sostenibili, che i consumatori potranno gustare tra giugno e agosto 2022 nei locali partecipanti. L’iniziativa include campagne interattive sui social media per accrescere la consapevolezza sull’importanza di ridurre i rifiuti alimentari e per coinvolgere i consumatori nella causa: costruire un futuro più verde insieme, un cocktail sostenibile alla volta.

Uno sguardo all'iniziativa

Il progetto mira inoltre ad avere un ruolo attivo nella trasformazione dell’industria, ispirando e supportando i locali nell’adozione di pratiche sostenibili nelle operazioni quotidiane. Per questo Flor de Caña sta collaborando con la Sustainable Restaurant Association (SRA), un’associazione no-profit globale che promuove la sostenibilità nell’industria dei servizi alimentari, offrendo ai locali aderenti un manuale pratico dedicato al bar sostenibile e corsi di sostenibilità con esperti del settore.

“Siamo orgogliosi di continuare, in collaborazione con Flor de Caña, la campagna Zero Waste Cocktails, che coinvolge attivamente migliaia di persone impiegate nei bar e di consumatori in tutto il mondo su una questione di enorme importanza”, dichiara Juliane Caillouette-Nobel, Managing Director della Sustainable Restaurant Association.

Zero Waste Cocktails è supportata inoltre da Danil Nevsky, fondatore e CEO di Indie Bartender, che lavorerà insieme a Flor de Caña per ricercare ed elaborare dai migliori bar del mondo più sostenibili le migliori pratiche, che verranno in seguito condivise con la comunità globale di bartending.

Nel 2021, questa iniziativa ha superato il suo obiettivo, che era di ridurre 9 tonnellate di rifiuti alimentari, arrivando a un totale di 10,4 tonnellate globali, con il supporto di oltre 400 bar e ristoranti in 22 paesi.

Le attività partecipanti

Il sito web di Zero Waste Cocktails include una lista dei locali aderenti divisi per Paese, insieme ai video di celebri bartender che mostrano le loro creazioni originali di cocktail sostenibili; sono presenti - inoltre - consigli pratici per ridurre i rifiuti alimentari nella vita quotidiana, e informazioni per i bar e i ristoranti su come sostenere la causa.

In Italia, i locali che parteciperanno allo Zero Waste Cocktail Project si trovano in particolare a Milano e Roma. Presso il capoluogo lombardo ci sono il Four Seasons, la Terrazza A’Riccione, il People’s Place, l’Octavius Bar e il Gramm. Tra le altre realtà del nord, però, va anche segnalata l'adesione del Grand Hotel Fasano di Gardone Riviera, del Cloakroom Cocktail Lab di Treviso e del Dialogue di Brescia.

Partner italiano dell’iniziativa è il progetto europeo di cooperazione CLIMA (Cleaning Innovative Mediterranean Action), che mira a livello mediterraneo alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla loro valorizzazione. L’obiettivo del progetto è quello di supportare il tessuto commerciale locale attivo nel settore dell’economia circolare, oltre allo sviluppo di campagne di consapevolezza del paradigma zero waste nella cittadinanza. Grazie al progetto, che coinvolge oltre all’Italia anche il Libano e la Tunisia, circa ottantamila persone potranno beneficiare della riduzione nella produzione di rifiuti. L’iniziativa di Flor de Caña si integra perfettamente con questo progetto, costituendo un’ulteriore occasione di diffusione del messaggio Zero Waste, oltre a un ampliamento della fascia di utenza raggiunta.

About Flor de Caña Rum

La storia di Flor de Caña comincia nel 1890, quando un giovane avventuriero italiano decise di fondare una distilleria ai piedi del vulcano San Cristòbal, il più alto e attivo del Nicaragua. Centotrent'anni e cinque generazioni dopo, l'intero processo produttivo continua sotto la supervisione della stessa famiglia. I rum Flor de Caña vengono distillati con il 100% di energie rinnovabili, e sono invecchiati in maniera naturale fino a 30 anni in botti ex-bourbon senza ingredienti artificiali o zuccheri aggiunti. Il marchio ha ricevuto il premio di “Best Rum Producer of the Year” durante l'International Wine and Spirit Competition (IWSC) del 2017, mentre nel 2021 agli Spirit Business Awards sono arrivati il “Distillery Sustainability Award” e l'“Ethical Award” per il suo primato nelle pratiche sostenibili.