Una fondazione sui cambiamenti climatici si aggiudica le ex "Cucine economiche"

La Cmcc Foundation (Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) si è aggiudicata le ex Cucine economiche di viale Monte Grappa a Milano (zona Melchiorre Gioia), messe a bando dall'amministrazione comunale nel mese di aprile. La base d'asta era di 88mila euro per i 455 metri quadrati al primo piano, a destinazione ufficio. La fondazione ha offerto un canone annuo di 116mila euro. La concessione durerà 12 anni.

La costruzione, in mattoni a vista e decori di terracotta e in stile neoromanico, è stata progettata da Luigi Broggi e aperta, nel 1883, come refettorio per operai e indigenti, oltre che come forno sociale per la vendita di pane a prezzi modici. È soggetta a vincolo d'interesse culturale. Dagli anni '70 del XX secolo non ospita più le Cucine economiche, ma mantiene il suo scopo sociale con il Centro socio-ricreativo e culturale "Montegrappa", che ha sede al piano terra.