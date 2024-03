Le case del Trivulzio andranno in un fondo immobiliare con Invimit (per ridurre le perdite)

Il Pio Albergo Trivulzio va verso la costituzione di un fondo immobiliare a cui conferire parte del suo patrimonio. Lo rende noto Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal ministero dell'economia, che ha firmato un documento d'intenti col Trivulzio per valutare la fattibilità e la convenienza di questa soluzione. Da tempo si sapeva che il commissario del Trivulzio, l'ex prefetto Francesco Paolo Tronca, intendeva muoversi in questa direzione.

Ora inizierà la 'due diligence' immobiliare, legale e fiscale, da parte degli advisor indicati da Invimit, e in caso di esito positivo si costituirà il fondo, che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio e la conseguente riduzione del debito del Trivulzio. Che, in tutta Italia, ha un patrimonio abitativo di 932 alloggi, di cui 713 occupati. La maggior parte degli alloggi (764) è ubicata nella città di Milano, dove quelli occupati sono 608. Frutto di testamenti e donazioni. Ma che non assicurano più la tenuta dei conti. Anzi, il bilancio del Trivulzio è in rosso con perdite che, nel 2023, avrebbero sfiorato i 25 milioni di euro, contro i circa 10 milioni del 2022. E i debiti: 10 milioni solo a Intesa San Paolo, 16 milioni ad Ats Milano.