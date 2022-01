Franciacorta Village: con i saldi invernali “lo shopping è servito”

Con oltre 190 boutique il Franciacorta Village è il luogo ideale per lo shopping, grazie agli ampi spazi aperti alle vie pedonali, agli eleganti porticati su cui affacciano le vetrine e alla facilità di parcheggio. Per rinnovare il proprio guardaroba in occasione dei saldi una visita agli store del Village è dunque un appuntamento da segnarsi in agenda.

Inoltre per facilitare lo shopping dei saldi, lasciando la macchina in garage, è stato istituito un servizio di transfer dal centro di Milano alle ore 10,30 e dalla autostazione di Bergamo alle ore 11,20 che porta direttamente al Franciacorta Village (arrivo alle ore 12 ca). Il servizio sarà attivo nelle giornate di: GIOVEDI’ 6 GENNAIO- SABATO 8; DOMENICA 16 - SABATO 22 - DOMENICA 30 GENNAIO.

Il costo dei biglietti andata/ritorno è estremamente competitivo: da Milano il biglietto di andata/ritorno è di € 9,90 (anzichè € 15,00€), da Bergamo a/r 6,90 (anzichè € 10,00) mentre il vantaggioso pacchetto famiglia per 4 persone costa € 19,90 (sempre a/r).

Per prenotare il viaggio e per maggiori info: https://www.busforfun.com/articolo/franciacorta-outlet

Tante le novità anche dal punto di vista dei negozi: tra le insegne di recente apertura al Franciacorta Village indichiamo le boutique per uomo Barbuti, il brand di abbigliamento maschile le cui creazioni si ispirano a un’eleganza italiana senza tempo; Pal Zileri propone una collezione uomo che coniuga una tradizione sartoriale d’eccellenza con un’offerta personalizzabile in base ai diversi look; la boutique Cavalli Class propone a fianco della collezione uomo anche una linea donna dai dettagli inconfondibili. Alla donna è invece dedicato il nuovo store Sandro Ferrone, un brand rigorosamente “made in Italy” e sinonimo di design, stile e qualità nel “ready to wear”.

Per le calzature e gli accessori i nuovi indirizzi sono Moreschi, sinonimo di calzature uomo e donna di alta gamma ed espressione della miglior tradizione artigianale italiana e Bric's, leader nel settore della valigeria e degli accessori moda dedicata al mondo del viaggio con una linea a firma Porsche design.

I negozi dedicati ad un abbigliamento sportivo e per il tempo libero sono molto frequentati; tra questi segnaliamo Nike, Puma, Adidas, Under Armour, The North Face, k-Way, Timberland, Salomon, Dolomite. Per la donna: Blumarine, Furla, L’Autre Chose, Patrizia Pepe, Pinko, Twin-Set, Flavio Castellani, Liviana Conti, Elena Miro’; per le calzature oltre al menzionato Moreschi abbiamo gli store di Fratelli Rossetti, Trussardi, Pollini, Borbonese, Braccialini…; per l’uomo suggeriamo Angelico, Boggi, Liu Jo Uomo, Billionaire, Brooks Brothers e potremmo continuare ancora con un lungo ed attraente elenco.

Tra le unicità che caratterizzano il Franciacorta Village vogliamo poi ricordare: “Experience 1000 Miglia”, dedicato alla celebre gara di auto storiche di cui il centro è Race Passion Sponsor e che espone cinque splendide classic car ed alcuni memorabilia della corsa.

Se poi la giornata di shopping dedicata ai saldi dura più del previsto, trovare l’angolo perfetto per una sosta ristoratrice all’aria aperta non è certo un problema: Poke House l’originale cibo in coppa di origine hawaiana ma dall’anima californiana che offre infinite combinazioni, per un’esperienza di gusto sempre nuova ha aperto un proprio punto ristoro al Franciacorta Village.

