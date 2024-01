Maxi frode sulla manodopera, coinvolta Chiapparoli Logistica: 41 milioni sequestrati

Sequestro preventivo di più di 41 milioni di euro a società che si occupano di logistica per conto di aziende farmaceutiche. Coinvolta la Chiapparoli con sede a Cerro al Lambro, nel Milanese. Lo ha disposto la procura di Milano (pm Paolo Storari) ed è stato eseguito dalla guardia di finanza martedì mattina. L'indagine ruota attorno il fenomeno dell'impiego illecito di manodopera con frode fiscale.

Secondo le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano, sarebbero stati stipulati contratti fittizi di appalto per la somministrazione di manodopera, con l'emissione e l'utilizzo di falsi documenti per circa 250 milioni di euro. Lo schema individuato dagli investigatori sarebbe consistito in vari passaggi di società "filtro" nella filiera della manodopera. La Chiapparoli Logistica si sarebbe avvalsa di una società, il Consorzio, che per reclutare i lavoratori si sarebbe a sua volta rivolto a cooperative varie, le quali avrebbero omesso di versare l'Iva e gli oneri previdenziali e assistenziali.

Tutto questo si è tradotto in un danno all'Erario e nello sfruttamento ingiusto dei lavoratori. Nel Milanese e nel Lodigiano la finanza sta eseguendo perquisizioni presso persone fisiche e società, tra i cui dirigenti alcuni saranno iscritti nel registro degli indagati.