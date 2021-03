A Milano un funerale può costare anche meno di 1000 euro

Organizzare un funerale a Milano non deve per forza costare un patrimonio. Bisogna solo sapere a chi rivolgersi

Le imprese funebri più professionali offrono sempre varie alternative in base ai bisogni e alle necessità dell’utenza.

Con un occhio di riguardo per il momento delicato che si sta vivendo, le agenzie di pompe funebri più oneste applicano diverse politiche di prezzo venendo incontro alle necessità di un po’ tutte le tasche.

Ci sono agenzie a Milano dove un funerale completo può costare anche meno di 1000 euro.

Ebbene sì, avete capito bene. Da Onoranze Funebri La Simonetta dal 1946 il costo di un funerale a Milano parte da 936 euro senza che venga intaccata in alcun modo la qualità del servizio.

A riprova della bravura e professionalità di questa agenzia vi sono le recensioni estremamente positive rintracciabili su Google e Feedaty, che esprimono una soddisfazione generica da parte di tutti coloro che si sono rivolti a La Simonetta per organizzare il funerale di una persona a loro vicina. Non è facile così scontato trovare recensioni così positive online su aziende che operano nel medesimo settore.

L’agenzia lavora nel settore da più di 70 anni con dedizione e passione tanto che è stata addirittura premiata con il premio Mercurio d’Oro, un riconoscimento che viene conferito solo alle imprese di qualità che grazie al loro apporto contribuiscono a migliorare e far crescere il sistema produttivo in Italia.

Il prezzo medio di un funerale classico a Milano

Se vi state chiedendo quale sia il costo medio di un funerale a Milano, la risposta non è univoca.

Infatti, a seconda dei servizi extra che si decide di aggiungere, il costo può passare da meno di 1000 euro fino a 3000 euro.

La variazione di prezzo dipende dall’insieme di servizi supplementari come la presenza o meno di addobbi floreali, la scelta di optare per la vestizione della salma o la cura del suo aspetto estetico attraverso le tecniche di tanatoestetica e tanatoprassi, l’applicazione di annunci funebri e necrologi e il trasporto del defunto, a seconda che questo avvenga all’interno del territorio comunale, regionale, nazionale o internazionale, nel caso di cittadini che erano espatriati.

Diciamo che un funerale base a Milano e provincia costa anche meno di 1000 euro, un funerale completo costerà circa 1700- 2000 euro mentre un funerale elegante può costare anche fino a 3000 euro.

Cosa includono i funerali a Milano?

Vediamo nel dettaglio cosa includono nello specifico questi tre tipi di funerali:

ll funerale base comprende il carro funebre, il disbrigo delle pratiche burocratiche, i diritti comunali e la bara in materiali come l’abete, il rovere, il faggio, il frassino e il larice;

comprende il carro funebre, il disbrigo delle pratiche burocratiche, i diritti comunali e la bara in materiali come l’abete, il rovere, il faggio, il frassino e il larice; Il funerale completo oltre a quanto detto sopra include la scelta di un carro funebre più prestigioso, la bara stessa potrà essere composta da materiali più pregiati e coperture più resistenti e la vestizione della salma;

oltre a quanto detto sopra include la scelta di un carro funebre più prestigioso, la bara stessa potrà essere composta da materiali più pregiati e coperture più resistenti e la vestizione della salma; Nel caso del funerale elegante si potrà optare per un carro e una barra di lusso, il materiale di cui è fatta la stessa potrà essere scelto tra legni più pregiati come ad esempio il mogano e il ciliegio e oltre alla vestizione della salma saranno inclusi nel servizio anche gli addobbi floreali.

E’ sempre bene diffidare dalle aziende che offrono prezzi eccessivamente bassi senza mai indicare cosa realmente tale prezzo includa.

Molto spesso si tratta solo di specchietti per le allodole, ovvero pacchetti a prezzi stracciati che in realtà comprendono ben pochi servizi e che andranno necessariamente integrati.

L’aggiunta di prestazioni extra farà gonfiare il prezzo in maniera significativa al punto di avere un costo finale molto lontano dall’offerta di partenza.

Il prezzo medio di un funerale con cremazione a Milano

La cremazione, pratica che si è diffusa in special modo negli ultimi sessant’anni nell’Italia del Nord ma che a poco a poco sta prendendo piede anche nel Meridione, è molto diversa dal rito funebre classico dove in genere una volta celebrato il funerale, il corpo del defunto verrà seppellito o tumulato attraverso le classiche pratiche di inumazione o tumulazione.

Al contrario, con la cremazione dopo il funerale vero e proprio la bara viene portata presso il forno crematorio che generalmente si trova all’interno del cimitero stesso cosicché possa essere effettuato il rito crematorio vero e proprio.

Anche il costo pertanto è differente. Anche in questo caso è bene dire che il prezzo varia a seconda dell’insieme di servizi extra che vogliamo includere nel pacchetto.

Il prezzo della cremazione a Milano, ad esempio, è molto basso e va da 300 a 500 euro. Oltre questo costo, c’è da pagare una tassa per il servizio della cremazione, il cui costo si aggira da 700 a 800 euro.

A questi costi che messi assieme fanno salire il prezzo a circa 1000 1200 euro ci sarà da aggiungere poi quello del funerale.

I tre tipi di funerali con cremazione

Possiamo dire che anche nel caso della cremazione è possibile scegliere tra funerali base, completi e eleganti e la differenza di prezzo tra l’uno o l’altro è significativa.

Vediamoli nel dettaglio:

Un funerale base con cremazione comprende solo il completamento delle pratiche burocratiche e la scelta di un auto funebre e di una barra semplice e ha un costo che si aggira tra i 1200 e i 1600;

comprende solo il completamento delle pratiche burocratiche e la scelta di un auto funebre e di una barra semplice e ha un costo che si aggira tra i 1200 e i 1600; un funerale completo con cremazione si aggira attorno ai 2000, 2500 euro e oltre al disbrigo delle pratiche include anche la scelta di una barra in materiale più resistente e il servizio di vestizione della salma e della sua cura estetica attraverso la tanatoprassi. Anche l’urna potrà essere di materiali diversi;

si aggira attorno ai 2000, 2500 euro e oltre al disbrigo delle pratiche include anche la scelta di una barra in materiale più resistente e il servizio di vestizione della salma e della sua cura estetica attraverso la tanatoprassi. Anche l’urna potrà essere di materiali diversi; Il funerale elegante costa attorno a 3000, 3200 euro e oltre a quanto precedentemente detto include la possibilità di scegliere una barra e un'auto di lusso oltre che comprendere anche gli addobbi floreali.

Dove si conserva l’urna cineraria?

Per quanto riguarda l’urna cineraria, ovvero il contenitore in cui vengono conservate le ceneri che deve essere opportunamente saldato così da evitare che le stesse possano essere profanate disperdendole nell’ambiente (la legge italiana infatti vieta la dispersione libera delle ceneri) questa potrà essere custodita:

Nel cimitero stesso;

Fuori dal cimitero se si dispone di una cappella cimiteriale;

In edifici pubblici e luoghi di culto,

Presso casa del defunto o dei parenti dello stesso solo se esiste un luogo sicuro dove conservarle.

Come risparmiare nella scelta del funerale?

Sicuramente la scelta di un funerale con cremazione può presentarsi come la soluzione più economica.

Questo perché a differenza del funerale con inumazione o tumulazione non comporta costi relativi a loculi o cimiteri in quanto dopo essere stati bruciati i resti vengono posti in un’urna che si potrà poi custodire anche in casa.

Inoltre, la cremazione permette anche di risparmiare sulla bara in quanto dato l’uso temporaneo che se ne farà, è consigliabile sceglierne una in legno semplice.

La bara custodirà il corpo solo temporaneamente per poi venir incenerita durante la cremazione vera e propria.

Altri elementi dove è possibile risparmiare sono:

L’auto per il trasporto , non si deve per forza scegliere un carro funebre lussuoso. Naturalmente scegliere una Jaguar è molto più costoso che optare per una semplice Mercedes;

, non si deve per forza scegliere un carro funebre lussuoso. Naturalmente scegliere una Jaguar è molto più costoso che optare per una semplice Mercedes; Il trasporto del feretro , se questo avviene al di fuori del territorio nazionale, i costi saranno decisamente più alti. Nel caso in cui si parli di trasporto all’interno dello stesso territorio comunale o provinciale, i costi sono contenuti;

, se questo avviene al di fuori del territorio nazionale, i costi saranno decisamente più alti. Nel caso in cui si parli di trasporto all’interno dello stesso territorio comunale o provinciale, i costi sono contenuti; Il materiale della bara . C’è differenza tra scegliere una bara di legno prestigioso e una di legno più comune come l’abete o il rovere;

. C’è differenza tra scegliere una bara di legno prestigioso e una di legno più comune come l’abete o il rovere; Il tipo di urna cineraria scelta . Ce ne sono infatti di diversi tipi e materiali che vanno dal metallo come il bronzo e l’alabastro alla ceramica e la pietra. Va distinta inoltre l’urna esterna da quella interna che è quella che contiene le ceneri fatta di zinco o alluminio.

. Ce ne sono infatti di diversi tipi e materiali che vanno dal metallo come il bronzo e l’alabastro alla ceramica e la pietra. Va distinta inoltre l’urna esterna da quella interna che è quella che contiene le ceneri fatta di zinco o alluminio. Il disbrigo delle pratiche burocratiche . Il costo varia a seconda che il servizio sia incluso o meno nelle prestazioni dell’impresa di pompe funebri scelta. Alcune di queste infatti hanno un proprio centro per il disbrigo pratiche e questo comporta oltre che ad una riduzione significativa dei tempi, anche un costo d’insieme minore;

. Il costo varia a seconda che il servizio sia incluso o meno nelle prestazioni dell’impresa di pompe funebri scelta. Alcune di queste infatti hanno un proprio centro per il disbrigo pratiche e questo comporta oltre che ad una riduzione significativa dei tempi, anche un costo d’insieme minore; I fiori e gli addobbi. E’ bello voler celebrare qualcuno che si ama non badando a spese negli ornamenti ma è sempre bene non esagerare sia per una ragione di costi sia per una questione puramente ecologica.

Conclusioni

Organizzare un funerale completo a Milano soli 1000 euro (senza sbagliare) è possibile. Basta solo sapere a chi rivolgersi.

Ecco dei consigli finali utilissimi che riassumono quanto detto finora: