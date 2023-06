Grom festeggia 20 anni con sei scatti d'autore 'sull'autentico piacere'

Vivere appieno momenti di autentico piacere, come passeggiare per la città, vedere un film sul divano. O assaporare del buon gelato. È questa l'idea alla base della campagna con cui il marchio Grom festeggia i suoi primi 20 anni. Per l'occasione, a raccontare il brand sono gli scatti del noto fotoreporter Franco Pagetti.

La nuova campagna di comunicazione è stata raccontata durante l'inaugurazione della nuova gelateria Grom di corso Garibaldi 115 a Milano, mercoledì 21 giugno. Realizzata in occasione dei 20 anni del brand, intende ricordare l’importanza di ritagliarsi momenti di autentico piacere. Momenti che dovrebbero essere vissuti e assaporati appieno, proprio come si assapora un gelato buono, fatto con materie prime di qualità e di origine naturale.

Al centro dei festeggiamenti i sei scatti d’autore che hanno per protagoniste persone scelte nelle vie di Torino e immortalate mentre gustano un momento di autentico piacere grazie a un semplice gelato. È Franco Pagetti, tra i più noti fotoreporter italiani che vanta esposizioni in numerose gallerie del mondo, ad aver realizzato gli scatti. Il fotografo è stata una scelta naturale per Grom: la sua capacità di cogliere i dettagli e comprendere le persone e la sua vocazione per l’immediatezza e la spontaneità richiamano i valori del marchio e la volontà di rappresentare e raccontare un momento di piacere spontaneo e autentico. Pagetti ha rivolto il suo sguardo alle persone, catturandone le espressioni reali e naturali, ma anche al gelato, mostrando come siano proprio le sue imperfezioni a renderlo autentico e buono.

"Oggi è sempre più importante riappropriarsi di momenti autentici, di istanti semplici e unici - ha commentato Antonio Giglio, Global Marketing Lead di Grom -. L’autentico piacere fa da sempre parte del Dna di Grom, si rispecchia nella nostra filosofia e nel nostro gelato, fatto con ingredienti di origine naturale trattati con cura e rispetto. Ingredienti che a contatto con le papille gustative generano una danza di connessioni neurali. Grazie agli scatti di Pagetti abbiamo cercato di rendere visibile questo arcobaleno di sensazioni”.

“L’autenticità della campagna realizzata con Grom si rispecchia in molti elementi, a partire dalla scelta dei protagonisti, ovvero persone comuni fermate nei pressi della gelateria Grom a Torino - ha detto Pagetti -. Non abbiamo lavorato con fotografie posate, ma solo con la spontaneità dei volti e delle espressioni delle persone, rapite dal gusto. Per gli scatti abbiamo inoltre usato il vero gelato di Grom, con poco tempo a disposizione per fotografare e catturare il momento prima che il gelato stesso si sciogliesse. Lo assicuro, è stata una sfida non da poco”.