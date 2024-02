Le donne guadagnano sempre meno degli uomini: l'allarme in Lombardia

Dopo la pandemia covid è peggiorata, in Lombardia, la disparità di genere nel mondo del lavoro. L'allarme viene lanciato da Aldai-Federmanager, durante un convegno svoltosi lunedì pomeriggio.

Secondo l'associazione dei dirigenti di aziende industriali, il 'differenziale di genere occupazionale', che si era attenuato durante la pandemia covid a causa del peggioramento dei tassi di occupazione maschili, è tornato a salire dal 2022. In particolare, per tutti i livelli d'inquadramento, i valori medi di retribuzione annua lorda delle donne lombarde sono più alti rispetto alla media nazionale, ma al contempo il gender gap regionale aumenta rispetto a quello nazionale.

Guardando ai dati, la retribuzione delle donne operaie lombarde è inferiore del 10,3% rispetto a quella degli uomini. A livello nazionale le donne operaie guadagnano il 9,2% in meno degli uomini. Per le impiegate, lo stipendio è inferiore del 12,5% in Lombardia, mentre è del 10,5% in Italia. Per le donne manager, in Lombardia il gap si attesta al 7,9% in meno, mentre al 5,2% in Italia. E una donna laureata, in Lombardia, ha valori medi di Ral inferiori di 10mila euro a quelli maschili a livello nazionale, mentre la differenza sale a quasi 15mila euro in Lombardia.

"Tematiche come quella che abbiamo messo sul tavolo oggi sono fondamentali", spiega Manuela Biti, presidente di Aldai-Federmanager, "dal momento che ci aiutano a riconsiderare l'apporto che la componente femminile della popolazione rivolge allo sviluppo economico e sociale del nostro sistema Paese. Oggi si parla sempre di più di sostenibilità, ma sostenibilità, non significa solo attenzione all'ambiente e transizione ecologica, è un concetto più complesso che si declina anche nella più ampia sostenibilità sociale, di cui la parità di genere è uno dei pilastri. Siamo tristemente consapevoli che esiste ancora una disparità tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Una disparità che si manifesta in termini di opportunità, di carriera, di retribuzione".

Secondo il Global Gender Gap Index (World economic forum 2023), l'Italia è 79esima su 146 Paesi e ultima in Europa. Tuttavia, nel sistema scolastico e universitario paiono prevalere le donne, che rappresentano il 56% dei laureati (2022) e con voti migliori (103,9 contro 102,1 di media). Nel mondo del lavoro, invece, il tasso di occupazione è del 76,8% per gli uomini, del 61,5% per le donne.