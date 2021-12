L'azienda che cura i tumori con le staminali e il virus Hiv quotata al Nasdaq

E' Genenta Science la prima azienda italiana quotata al Nasdaq, la più importante borsa di titoli tecnologici al mondo. Sede principale a Milano, un'altra sede all'Alexandria Center di New York, Genenta è un'azienda biotecnologica pioniera nel trattamento dei tumori "con una piattaforma - si legge nel sito ufficiale - che consente la somministrazione diretta di carichi utili immunoterapeutici all'interno del microambiente tumorale". In parole più semplici, l'azienda studia una tecnologia di cura dei tumori con cellule staminali infiltrate nei tessuti malati tramite un vettore derivato dal virus dell'Hiv.

Sono stati ora resi noti i numeri dell'Ipo (offerta pubblica iniziale) per la quotazione al Nasdaq: un'azione ordinaria varrà 11,50 dollari statunitensi. Allo stesso prezzo Genenta ha venduto 720.114 azioni ordinarie riservate alla sottoscrizione da parte dei suoi attuali azionisti, mentre sul mercato verranno poste due milioni e 400 mila 'American depositary shares', ciascuna delle quali rappresenta un'azione ordinaria. Secondo i calcoli, l'offerta nel complesso genererà proventi per 36 milioni di dollari lordi.

Genenta è stata fondata nel 2014 da Pierluigi Paracchi e Luigi Naldini, quest'ultimo direttore di medicina rigenerativa all'ospedale San Raffaele di Milano. "Il Nasdaq ha dato il benvenuto alla prima azienda italiana nella sua storia", commenta Mattia Mor, deputato di Italia Viva: "Un grande motivo di orgoglio per il nostro a Paese, per Milano e il sistema della ricerca e dell'innovazione italiana che dimostra ancora una volta di avere un potenziale enorme che merita di essere sbloccato per creare sviluppo e posti di lavoro".