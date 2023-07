Getir chiude in Italia, addio consegne: "Licenziati 370 lavoratori"

Addio Milano. Addio Italia. Getir, azienda che si occupa di delivery con i suoi riconoscibilissimi bici e motorini viola, ha comunicato la decisione di abbandonare la Penisola - e non solo - per motivi economici. "Getir, il pioniere della consegna ultraveloce della spesa, ha annunciato che intende ritirarsi in modo ordinato da Spagna, Italia e Portogallo", si legge in una nota della società, che in Italia effettua - anzi effettuava - consegne a Milano, Roma e Torino. "Allo stesso tempo, Getir sta finalizzando un round di finanziamento e continuerà a operare nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Germania, nei Paesi Bassi e in Turchia, che generano il 96% dei ricavi dell'azienda", ci ha tenuto a far sapere la società.

"L'uscita di Getir da questi tre mercati le consentirà di concentrare le proprie risorse finanziarie sui mercati esistenti in cui le opportunità di redditività operativa e crescita sostenibile sono maggiori. Getir è molto grata per il duro lavoro e la dedizione di tutti i suoi dipendenti in Spagna, Portogallo e Italia", conclude la nota.

Già, i dipendenti. Stando a quanto denunciato da Filcams, Fisascat e Uiltucs sono 370 quelli che rischiano il licenziamento. "Le motivazioni addotte sono le solite: bassa profittabilità, risultati non i linea con gli obiettivi, gli investitori non intenzionati a sostenere ulteriori investimenti. Nulla di nuovo in un settore, quello del Food delivery, che vede un susseguirsi di crisi aziendali con migliaia di lavoratori lasciati letteralmente a piedi", hanno sottolineato i sindacati.

"Una bolla che sta scoppiando sulla pelle delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. Centinaia di famiglie che, da un giorno all’altro vedono messo in discussione il loro futuro. Getir ha potuto sfruttare i benefici derivanti dall’essere sulla carta una start up, per decidere poi, al termine di tale periodo, di lasciare il nostro Paese. Un’azienda che ha sfruttato manodopera con inquadramenti al ribasso e che avrebbe dovuto in queste ore sedersi a un tavolo con le Organizzazioni Sindacali per provare a sanare questa situazione", il j'accuse delle sigle.

"Al contrario, è arrivata la doccia fredda. Tavoli di confronto sospesi e la notizia della prevista uscita di Getir dall’Italia. Filcams, Fisascat e Uiltucs si sono già attivate per scongiurare i licenziamenti e tentare di ridurre il più possibile l’impatto sulle lavoratrici e lavoratori", hanno concluso i sindacati.

L'azienda "pioniera della consegna ultra veloce, che ha rivoluzionato la delivery di ultimo miglio con il suo servizio di consegna della spesa in pochi minuti" - così si descrive Getir - è in effetti soltanto l'ultima delle società di delivery che hanno deciso di lasciare l'Italia. Prima è toccato a Uber Eats con 2.200 rider rimasti a piedi insieme ai dipendenti meneghini. Prima ancora a Gorillas, che ha gettato nubi nere sul futuro di 100 lavoratori soltanto a Milano.