La Goldman Sachs sposta parte del suo personale a Milano

Il colosso della finanza Goldman Sachs sposta buona parte del suo personale incaricato di trading da Londra a Milano. Nello specifico, l'azienda americana ha deciso di puntare sulla piazza milanese per 'scappare' da una City orfana dell'Unione Europea per colpa della Brexit. Oltre al personale appena arrivato ai piedi della Madonnina - quasi letteralmente, in via Santa Margherita - si vocifera che presto ci saranno nuove assunzioni per rinforzare le fila meneghine.

Goldman Sachs è una società leader che opera a livello mondiale nel campo degli investimenti bancari, nel trading di titoli e nella gestione di investimenti. In Italia è presente da oltre 20 anni e da sempre, come loro stessi dicono sul sito, lo considera uno dei mercati chiave in Europa. Nei primi anni '90 Goldman Sachs è stata fra le principali istituzioni finanziarie che hanno preso parte al primo programma di privatizzazioni del Paese. Tale programma ha compreso quotazioni ed operazioni di M&A (fusioni ed acquisizioni) aventi ad oggetto le principali istituzioni finanziarie, utility, compagnie petrolifere e società operanti nei settori delle telecomunicazioni e della difesa allora possedute dallo Stato Italiano.

Nel 2001, Goldman Sachs ha assistito Montedison nella difesa dalla scalata da parte di Italenergia, una partita per il controllo di uno dei primari gruppi industriali in Italia che ebbe allora un ruolo determinante nel ridefinire l'equilibrio finanziario e imprenditoriale del Paese. Fra le maggiori operazioni dell'azienda in Italia, vale la pena di ricordare l'acquisizione da parte della divisione di Merchant Banking di Pirelli Cavi nel 2005 e la successiva quotazione della società, poi rinominata Prysmian, ancora oggi l'unica public company presente nel listino italiano. Goldman Sachs ha anche supportato grandi gruppi e istituzioni finanziarie in Italia, aiutandoli ad espandersi oltre i confini nazionali, per il tramite di grandi acquisizioni transnazionali, come ad esempio la fusione tra Unicredit e HVB, l'acquisizione di Endesa da parte di Enel e l'acquisizione di DRS ad opera di Finmeccanica.