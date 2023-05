Chiude la Grancasa di Nerviano

Nessun futuro, se non le saracinesche abbassate. Chiuderà la Grancassa di Nerviano, superstore specializzato nella vendita di mobili e oggetti per la casa. Non è un fulmine a ciel sereno: la crisi per l'azienda (che in tutta Italia conta 13 punti vendita) era iniziata nel 2014. In nove anni la situazione non è mai rientrata.

Nel 2019 il negozio di Nerviano sembrava prossimo alla chiusura, tanto che ai dipendenti arrivarono lettere di licenziamento. La questione passò sulle scrivanie della Regione e del Ministero dello sviluppo economico. Nelle scorse settimane è arrivata la decisione di chiudere il punto vendita di Nerviano, aperto sul finire degli anni Ottanta.

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro dei 33 dipendenti, prossimamente ci sarà un incontro tra parti sociali e proprietà. L'obiettivo dei sindacati è quello di ricollocare i lavoratori, possibilmente nei punti vendita vicini: Legnano o Pero.