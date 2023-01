Perché Milano è la capitale mondiale dell'olio extravergine

Ci sono accostamenti che nessuno farebbe: a tavola, con i colori, con i progetti e perfino con l'idea di una città come Milano. Per esempio, pochissime persone sarebbero in grado di individuare il filo rosso che collega la città della Madonnina con l'olio extravergine d'oliva. Un prodotto molto più facile da legare ad altre terre italiane dove gli ulivi crescono rigogliosi e dove si compra direttamente al frantoio. E invece, proprio a Milano, tra i grattacieli di questa città sempre di corsa con la sua costante ricerca di futuro, nasce una guida che racconta, celebra e raccoglie le valutazioni professionali e le recensioni delle singole produzioni e delle aziende olivicole internazionali d'eccellenza: la 'Lodo Guide'. Un resoconto unico al mondo di come l'olio extravergine d'oliva che portiamo a tavola è il risultato di un insieme di fattori strettamente connessi tra loro, produttori, aziende, storie, terre e passione.

A lanciare l'idea di una guida globale per l'olio più amato dagli italiani è la milanese Manuela Ersilia Vigo. Che con la madre, Marta Cartoceti, ha la fortuna e l'opportunità di far parte dalla nascita de 'L'orciolo d'Oro', il primo concorso professionale dedicato all'olio extravergine d'oliva. Nato in Italia nella seconda metà degli anni '80 e oggi considerato il piu? antico del mondo. In origine, il concorso coinvolgeva un piccolo gruppo di appassionati, produttori, ristoratori ed enologi, costituendo una giuria amatoriale. Fino alla prima e corposa edizione del 1991, con una giuria costituita esclusivamente da assaggiatori professionisti, iscritti elenchi ufficiali, appartenenti alle diverse associazioni di degustatori.

Un punto di partenza per quello che sarebbe diventato oggi 'Lodo Guide', come spiega la fondatrice: "Dall'esperienza trentennale di un contesto che ha fatto la storia del mondo dell'olio come 'L'Orciolo d'Oro', insieme a mio marito Vincenzo Federico Petisi, abbiamo ideato Lodo, una guida eclettica internazionale dei migliori oli extravergini d'oliva del mondo". Basti pensare che dei 626 campioni candidati ad entrare nella edizione di Lodo Guide 2023, 504 provengono dall'Emisfero Nord (tra cui figurano oltre all'Italia anche Spagna, Portogallo, Grecia, Francia, Tunisia e Turchia, ma anche nazioni meno immaginabili come Egitto, Marocco, Giappone, Cina, Messico, Slovenia, Algeria, Croazia e Siria). 122, invece, arrivano dall'Emisfero Sud, dove figurano nazioni come Cile, Brasile, Argentina Sudafrica, Perù, Australia, Nuova Zelanda e Uruguay.

"Quest'anno - hanno raccontato i fondatori in occassione del premio speciale della stampa - abbiamo ricevuto un totale di 626 campioni, oli provenienti dall'Emisfero Nord e dall'Emisfero Sud. Gli oli iscritti a Lodo Qgp (Lodo Qualifying Gourmet Project) sono stati 296. L'iscrizione al progetto Lqgp, dà la possibilità a tutti gli oli che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 90,00|100, di accedere alla selezione di una serie di premi e riconoscimenti. Al termine delle selezioni effettuate dal panel internazionale, gli evo che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 90,00|100 sono stati 69".

Il loro si conferma dunque un manuale eclettico e internazionale come la stessa Manuela Ersilia Vigo, che nella vita ha studiato pianoforte e composizione jazz, inglese e cultura afroamericana a New York, e scienze politiche a Milano. Proprio la comune passione per la musica darà l'opportunità a Vigo di conoscere Petisi, bergamasco. Dall'incontro tra i due - che tra l'altro possiedono una vastissima collezione di vinili - ci sarà il la per l'evoluzione de 'L'orciolo d'Oro' in 'Lodo Guide' (complessivamente arrivati quest'anno alla 32esima edizione). Un cambiamento, l'ennesimo, che non poteva che avvenire a Milano, la città d'Italia che più di tutte ha il coraggio di cambiare faccia e prospettiva.