Il negozio di giocattoli più antico del mondo apre a Milano

Hamleys arriva a Milano. Il più antico negozio di giocattoli del mondo sbarca in Italia in franchising con Giochi Preziosi. La nuova apertura sarà negli ex locali Gap, in corso Vittorio Emanuele 24. Sono più di 1.300 metri quadrati. L'esordio ufficiale tra 2 settimane.

Ora è possibile vedere solo i pannelli del "coming soon". Si parla di un investimento da parte del gruppo di Enrico Preziosi di 25 milioni di euro. A Milano è realizzato il primo store, a cui ne seguiranno altri 9 in Italia: Roma, Torino, Genova, Napoli e tutte le città più grandi. All'ombra della Madonnina dovrebbero essere assunte una trentina di persone. Il fatturato stimato nei prossimi anni, per 10 negozi, è intorno agli 80 milioni di euro all'anno.

Hamleys a Londra

Hamleys è oggi una catena di negozi di giocattoli che ha origine a Londra, dove si trova il suo flagship store in Regent Street. Questo è considerato il negozio di giocattoli più grande e antico del mondo - così compare sul Guiness dei primati -, fondato nel 1760 da William Hamley. La sua fama esplose in epoca vittoriana. Hamleys ottenne il suo primo mandato reale dalla regina Maria nel 1938.

Lo store è anche una delle attrazioni turistiche di Londra, con oltre 5 milioni di visitatori all'anno, che possono assistere a dimostrazioni, spettacoli e intrattenimenti vari, nei 7 piani del palazzo. Hamleys ha negozi in Irlanda, Dubai, Giordania e India: sono 90 in tutto il globo. Oltre a rivendere giochi di marchi noti, ha anche una propria linea. Nel maggio 2019, la società indiana di vendita al dettaglio, Reliance Retail, parte della Reliance Industries, annunciò di aver acquisito il gruppo per 67,96 milioni di sterline.