Ha aperto il negozio dell'Hard rock cafe di Milano. Lo store che tra le altre cose vende anche le iconiche magliette (per la prima volta con la scritta Milano) si trova al civico 5 di via Dante (tra il Duomo e il Castello) dove fino a qualche mese fa c'era un bistrot.

Per il momento non è ancora chiaro quando aprirà il quinto ristorante della catena in Italia, anche se - stando a quanto trapelato - non dovrebbe mancare molto. Ad aprile sono iniziate le selezioni del personale e dalla catena statunitense avevano assicurato che il locale avrebbe aperto entro l'estate. Il ristorante, che avrà due palchi per la musica live, "offrirà un’esperienza multisensoriale, dove food, drink e musica di alta qualità si mescolano in un'atmosfera glamour con riferimenti all’arte italiana, tutto in perfetto stile rock ‘n’ roll", avevano detto da Hard rock.

Hard rock café è solo l'ultimo grande marchio internazionale che arriva a Milano (tra il 2012 e il 2013 si era parlato di una apertura, ipotesi poi sfumata). Negli anni scorsi era stata la volta di Starbuck's, Victoria's Secret, Lego e Kfc. Tanti sbarchi ma anche qualche chiusura: lo scorso 23 ottobre ha chiuso il Disney Store in pieno centro mentre nel 2019 aveva chiuso definitivamente lo store di Abercrombie&Fitch che proprio alla fine degli anni Zero veniva preso d'assalto da adolescenti ansiosi (anche per scattare le foto con i commessi modelli).