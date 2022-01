HEMPERZ: Cannabis Communication

In continua crescita, in 4 anni l’azienda milanese si è imposta sul mercato italiano. Questo successo, come ci racconta l’Amministratore Unico S.L. è il risultato di una continua ricerca e cura del prodotto, di una comunicazione efficace e diretta, ma soprattutto vincente.

Grafica accattivante, cura di ogni singolo dettaglio, stile ispirato ai dispensary Canadesi e Californiani, empowering, dialogo/feedback da parte dei clienti, così la la start-up ha puntato su una comunicazione in linea diretta con il pubblico dando alla luce un Brand che rispecchia i gusti dei clienti sia dal punto di vista del prodotto che dal punto di vista estetico.

Inoltre, la Hemperz Srl, continua S.L., si è sempre avvalsa, attraverso una rigorosa selezione, di partner collaborativi per la fornitura di materiali di altissima qualità, garantendo sempre ai propri clienti i prodotti migliori presenti sul mercato.

La novità del 2022

Ad oggi l’azienda vanta rivenditori su tutto il territorio nazionale, ma la vera notizia è che ben presto aprirà su strada un negozio Hemperz

“Dopo 4 anni ci siamo resi conto che se vogliamo offrire veramente ai nostri clienti tutto quello che il mondo della Canapa ci offre” ha spiegato S.L.. “Dobbiamo poter trasmettere in maniera ancora più diretta e vicina la nostra passione. In primavera apriremo a Milano il primo HEMPERZ SHOP totalmente dedicato alla canapa ed ai suoi derivati.”

Per maggiori informazioni visitare il sito dedicato oppure le pagine Instagram e Facebook.