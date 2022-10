Oltre 1.800 euro a notte: il Cipriani ha aperto in centro a Milano

Un club per soci, con camere di hotel aperte al pubblico (dove una notte costa oltre 1.800 euro). Ha aperto in via Palestro a Milano Casa Cipriani, si tratta del secondo concept dopo quello aperto lo scorso anno all'interno del Battery Maritime Building di New York.

La sede milanese (5mila metri quadrati) si trova all'interno di palazzo Bernasconi, edificio novecentesco con vista sui Giardini di Porta Venezia. Palazzo che è stato completamente ridisegnato nei suoi spazi interni dell’architetto fiorentino Michele Bonan e realizzato da Bms Progetti. In totale sono state allestite 15 camere, ambienti che ricordano i vecchi club inglesi per gentleman. Diversi i servizi offerti ai soci del club e agli ospiti dell'hotel: concierge, servizio prenotazioni spettacoli ed eventi sportivi, ristoranti, viaggi e altre attività, ma anche parcheggio custodito, uso dell'auto di cortesia e il servizio di personal training e ingresso al centro benessere. Non solo, per i clienti più esigenti è presente anche il servizio maggiordomo.

In una struttura così prestigiosa anche il fattore silenzio è stato studiato nei minimi dettagli. "La cura progettuale, il dettaglio costruttivo si sono spinti laddove mai si era arrivati - commenta Ezio Rendina fondatore e ceo di Viva Consulting, società che ha seguito la progettazione acustica definitiva ed esecutiva dell'hotel -. Per esempio, abbiamo riversato nelle gronde la stessa quantità di acqua che si avrebbe con la pioggia più forte mai osservata a Milano: ed abbiamo ascoltato, nelle camere, se fosse udibile lo sciacquio. Abbiamo realizzato, con la tecnologia 'box in the box' la Spa al piano interrato, quello più prossimo alla linea metropolitana sotterranea, in modo da rendere inudibile il tipico rombo del transito metropolitano. Durante la costruzione abbiamo svolto sopralluoghi continui per accertarci che tutto fosse realizzato come da progetto. Ad opera eseguita abbiamo eseguito prove su prove in modo da verificare che nulla ci fosse sfuggito".

Servizi e strutture da mille e una notte e così anche i prezzi: per dormire (la notte tra mercoledì e giovedì 13 ottobre) bisogna spendere 1.820 euro che scendono a poco meno di 1.500 nei giorni successivi.