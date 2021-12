L'hotel Four Points by Sheraton di Milano diventerà un lussuoso Marriott Tribute

Il fondo Star, gestito da Castello Sgr, ha perfezionato l'acquisizione dell'hotel Four Points by Sheraton Milan Center, situato in zona Porta Nuova nelle immediate vicinanze del grattacielo Gioia 22 'la Scheggia'.

L'hotel conta 239 camere oltre a conference center da 7 sale riunioni, ristorante con 170 coperti, bar e roof terrace panoramica ed è situato in una delle zone più trendy del centro di Milano, circondato da negozi di lusso e ristoranti esclusivi nelle vie più conosciute della città e strategicamente posizionato tra le due principali stazioni ferroviarie di Milano (Centrale e Garibaldi).

"Con questa acquisizione - afferma Giampiero Schiavo, amministratore delegato di Castello Sgr - confermiamo la nostra leadership nell'hotellerie. I fondi gestiti da Castello Sgr detengono strutture ricettive aventi un controvalore di oltre 800 milioni di euro e quindi gestiamo il più importante portafoglio immobiliare d'Italia dedicato al settore alberghiero. Forti di questo primato, nel 2022 pensiamo di continuare nel percorso di sviluppo integrando il portafoglio con ulteriori 400 mln di investimenti".

La strategia del fondo prevede l'investimento di oltre 8 milioni di euro per un complessivo intervento di light refurbishment dell'albergo nei prossimi 18 mesi e portare a termine l'operazione di rebranding della struttura come Marriott Tribute, marchio premium lifestyle innovativo con 12 hotel in tutta Europa, tra i quali il Great Northern Hotel a Londra, l'Apollo Hotel ad Amsterdam e il Gekko House di Francoforte.

"Nonostante le sfide legate alla pandemia covid - spiega il gruppo - Castello Sgr ha portato a termine un'acquisizione significativa che rappresenta un importante milestone per la piattaforma hotel in quanto rappresenta un ulteriore investimento sul mercato di Milano e si integra nella strategia di rebranding e valorizzazione operata sia su destinazioni business che leisure".