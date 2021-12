Ikea ha aperto in centro a Milano. Il colosso dell'arredamento svedese nella giornata di mercoledì 22 dicembre ha inaugurato uno spazio in via Albricci (in zona Piazza Duomo), all'interno dello store tuttavia non ci sono mobili da portare a casa e montare; si tratta di un "planning studio": uno spazio in cui progettare l'arredamento di casa.

All’interno del planning studio i consulenti d’arredo Ikea saranno a disposizione dei clienti e li guideranno passo dopo passo nella pianificazione di cucine, soggiorni e camere da letto, e forniranno loro anche idee sullo stile più adatto ai singoli gusti e spunti utili su come organizzare al meglio gli spazi secondo le esigenze di ciascuno.

"Milano rappresenta da sempre una piazza fondamentale per Ikea", si legge in una nota della società. Il primo store in Italia è stato lanciato 32 anni fa, nel 1989, a Cinisello Balsamo e ad oggi nell’area milanese sono impiegate 2mila persone.

"L'accoglienza data dalla città di Milano ad Ikea è stata sorprendente fin dalla nostra prima apertura a Cinisello Balsamo 32 anni fa - ha spiegato Asunta Enrile, country retail manager e country sustainability officer, Ikea Italia -. Ora i nostri specialisti di progettazione sono pronti a incontrare i milanesi anche in questo nuovo planning studio, per ispirarli e trovare soluzioni per massimizzare lo spazio nelle loro case".