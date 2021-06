A Milano raddoppiano i circular lab di Ikea: gli angoli con mobili usati a prezzi scontati

A Milano raddoppiano i "Circular lab" di Ikea: gli angoli dei negozi della catena svedese in cui trovare mobili (ancora) più economici. Dopo il primo punto, inaugurato a San Giuliano a febbraio, anche nello store di Carugate prende vita il nuovo spazio dedicato all’economia circolare: l’attuale "Angolo delle occasioni", infatti, si trasforma in un "laboratorio della circolarità". Cosa vuol dire? Significa che i mobili di seconda mano, prodotti che si danneggiano durante la movimentazione, resi dei clienti, prodotti dell’esposizione verranno sistemati per essere rimessi in vendita a prezzi più accessibili. E anche quando risulteranno irreparabilmente danneggiati, sarà possibile recuperarne alcuni componenti da utilizzare per riparare altri mobili.

A caratterizzare il nuovo hub, oltre all’esperienza maturata con l’angolo occasioni, ci saranno una selezione ancora più ampia di mobili recuperati e di seconda mano a prezzi più bassi e una nuova area "impara e condividi", in cui ispirare i visitatori su come prolungare la vita dei prodotti. Perché l'obiettivo resta uno solo: prolungare la vita ai mobili.

"Trasformare Ikea in un business circolare è una delle nostre maggiori ambizioni e, al tempo stesso, una grande sfida per il futuro — ha dichiarato Ylenia Tommasato, country sustainability manager del colosso dei mobili —. Sviluppare nuovi prodotti seguendo i nostri principi di design circolare, ovvero utilizzando materiali rinnovabili o riciclati e dare una seconda vita a quelli già usati, ci permette di sviluppare soluzioni per un futuro più sostenibile. Siamo orgogliosi di aprire ai nostri clienti il secondo Circular Hub d’Italia per continuare ad ispirarli e permettere loro di essere parte attiva di un cambiamento positivo adottando stili di vita basati su un consumo sempre più consapevole".