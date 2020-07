Il coach dell’ordine Luca Guidara spiega perché l’igiene del condizionatore è così importante

“Berreste mai in un bicchiere pulito fuori e sporco dentro?”. L’influencer Luca Guidara spiega con poche parole perché è così importante pulire anche l’interno del climatizzatore e non solo i filtri. Definito la Marie Kondo Italiana, Luca è esploso sui social dove oggi è seguito da oltre 70mila follower, ai quali ogni giorno insegna a prendersi cura della propria casa con amore e “tanto ordine”.

Dall’incontro con Hitachi Cooling & Heating, brand giapponese di sistemi di climatizzazione di qualità, nascono le stories sul tema dell’igiene e dell’efficienza del climatizzatore e la nuova rubrica #Lucaspiegacose, in cui Guidara spiega perché la pulizia è fondamentale per il corretto funzionamento di tutti gli elettrodomestici e soprattutto del condizionatore.

“Con l’uso e il trascorrere del tempo muffe, batteri, allergeni e impurità si depositano sullo scambiatore dell’unità interna del condizionatore e lì rimangono, accumulandosi” racconta Paolo Caimi, Marketing Manager di Hitachi Cooling & Heating Italia. E prosegue: “Per questo Hitachi Cooling & Heating ha sviluppato FrostWash, non un semplice sistema di filtrazione e purificazione dell’aria ma una tecnologia innovativa che cattura, congela e lava via polvere, muffe e impurità per garantire massima igiene al climatizzatore prima ancora che l’aria arrivi ai filtri. Integrato nei nostri nuovi climatizzatori per la casa, FrostWash permette di eliminare il 91% di batteri e l’87% delle muffe, e di migliorare l’efficienza energetica del climatizzatore di oltre il 10%."

Per chi poi non possiede un climatizzatore intelligente che si pulisce da solo, il coach dell’ordine e del pulito dispensa comunque i suoi preziosissimi tips & tricks per la pulizia dei filtri, ma ci ricorda anche che quest’operazione non basta per respirare aria pulita!