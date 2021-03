Il comune di Milano cerca inquilini per tre negozi in Galleria Vittorio Emanuele

Palazzo Marino cerca inquilini per tre negozi in Galleria Vittorio Emanuele. Si tratta dei negozi di piazza Duomo 21 (ex vetrina a insegna Ruggieri) e di due altri due Store nel corso centrale del "Salotto" (precedentemente assegnate a Mejana e Zadi). La base d'asta? 136mila euro annui per il primo negozio (47 metri quadri); 292mila euro per lo store ex Zadi (101 metri quadri in galleria) e 144mila euro per i 50 metri quadrati che occupava Mejana.

"Il percorso di valorizzazione della Galleria non si ferma - dice l'assessore al Demanio, Roberto Tasca -. Si intravedono segnali della ripresa di interesse da parte di numerosi settori economici e siamo fiduciosi di poterci allineare con le attese di ripresa per tutto il commercio cittadino. Siamo convinti che la Galleria tornerà ad essere il Salotto che siamo stati abituati a conoscere in questi ultimi anni".

Le offerte: i termini entro i quali si può partecipare

La gara prevede la presentazione, entro il 15 maggio, delle offerte economiche e di quelle tecnico-commerciali. Non tutti i brand potranno partecipare all'asta: le categorie ammesse al bando sono l'abbigliamento, l'alta sartoria, gli accessori di design e pregio, la profumeria di lusso, l'arte e l'antiquariato, l'arredamento e l'illuminazione d’autore. Ma anche la tecnologia multimediale, i prodotti farmaceutici, la gioielleria e le gallerie d'arte.

Dei 100 punti complessivi in palio per stilare la graduatoria della gara, 60 sono riservati all'offerta tecnica. Si tratta di valutare la qualità e l'eccellenza delle proposte commerciali. Tra i requisiti richiesti ci sono il pregio e prestigio dell’attività commerciale, nel campo del made in Italy o internazionale, la qualità estetica del progetto in relazione alla funzionalità degli ambienti e degli arredi e infine le fasce orarie di apertura al pubblico. Sono invece 40 i punti in palio per l'offerta economica.