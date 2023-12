Il comune di Milano spenderà più soldi in sicurezza

Il comune di Milano spenderà più soldi del bilancio nei capitoli sicurezza, educazione, welfare e municipi. Lo ha detto l’assessore al Bilancio e Patrimonio immobiliare Emmanuel Conte presentando il bilancio di previsione per il 2024.

"Nel 2023 per il totale della spesa corrente per la direzione educazione avevamo di 125 milioni. Quest’anno partiamo con una previsionale per il 2024 di 132,5 milioni. Quindi c’è un aumento di circa 7 milioni già preventivo – ha spiegato Conte –. Gli anni scorsi abbiamo lavorato molto in assestamento, cosa che ci ha costretto anche a scelte insopportabili. L’anno scorso avevamo aggiunto un contributo di 5 milioni per i centri estivi e le scuole vacanze. Ora invece tutte le spese essenziali della collega Anna Scavuzzo, come i centri estivi, sono già coperte".



Per il capitolo di spesa sicurezza sono stati stanziati 33,7 milioni di euro: praticamente 12,2 milioni in più rispetto gli attuali. "Il motivo sono i 500 nuovi vigili, le attrezzature, quindi aumentano le necessità di spesa" ha detto Conte. "Per il Welfare il totale spesa passa dai 255 milioni iniziali del 2023 ai 263 milioni del progetto di bilancio per il 2024. Quindi anche sul Welfare c'è un primo piccolo miglioramento di 7 milioni e mezzo" ha continuato Conte. Aumenti previsti anche per servizi civici e municipi, dove da preventivo si passa da 28 milioni a 29,3 del 2024, e per mobilità e trasporto pubblico locale. "Si passa da 957 milioni a 1,3 miliardi del 2024, il grosso dovuto all’aumento del canone di M4, che passa da 42 a 69 milioni". Resta in linea con il 2023 la previsione di spesa sulla direzione cultura, che dai 42,7 milioni del 2023 passa a 43 milioni.

Più spese, ma anche maggiori entrate. Aumentano di 50 milioni i dividendi di Sea, la società partecipata dei servizi aeroportuali. "I dividendi passano da 30 milioni nel previsionale del 2023 agli 80 milioni del 2024". "Si è tornati ad un traffico passeggeri dei tempi pre pandemia e questo ha dato ai soci un dividendo extra" ha spiegato. In leggero aumento anche i dividendi di A2A Spa, la società multiservizi dell’energia, che passano dai 64 del 2023 ai 70 del 2024, con una crescita di 6 milioni. Stabili i dividendi di Afm Spa, le farmacie milanesi, fermi a 1,8 milioni. Complessivamente i dividendi raggiungono la cifra di 151,8 milioni, in crescita rispetto ai 95,8 del 2023.