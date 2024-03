il peppa’s cinema party arriva all’ospedale niguarda di milano con medicinema italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Da quando è apparsa per la prima volta sullo schermo nel 2004, Peppa Pig è diventata un punto di riferimento per generazioni di bambini e bambine che sono cresciute insieme a lei, facendo propri i suoi messaggi di amicizia, famiglia, rispetto per l’ambiente e passione per la lettura. Quest’anno, Peppa compie vent’anni e, per festeggiare in grande stile, Hasbro e Nexo Digital hanno deciso di portare i sorrisi e l’allegria del PEPPA'S CINEMA PARTY, l’evento per celebrare l’anniversario della carismatica maialina sul grande schermo, direttamente nelle stanze del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano grazie alla collaborazione di MediCinema Italia Ets, l’unica organizzazione non profit in Italia che utilizza il cinema come terapia negli ospedali e case di cura, certificandone i benefici. Il 27 febbraio, dalle 13 alle 14, tutti i piccoli pazienti potranno godersi una serie di 10 episodi inediti dell’ultima stagione e contenuti esclusivi. Tra le entusiasmanti sorprese spiccano lo speciale di tre parti tutto dedicato a una divertentissima festa di matrimonio, un episodio ambientato su un party bus e una novità assoluta: tanto divertimento interattivo dove Peppa e i suoi amici irromperanno nel mondo reale grazie a un mix di live action e animazione. Imperdibili anche le cinque nuove canzoni da cantare insieme alla maialina e i balletti che i più piccoli ameranno, arricchendo l’esperienza e rendendola ancora più memorabile. L’iniziativa non solo promette di divertire e intrattenere, ma anche di fornire un momento di spensierata evasione, trasformando l'ospedale in un luogo di festa e allegria: un'esperienza che, senza dubbio, rimarrà impressa nei ricordi dei bambini dell’Ospedale Niguarda, regalando loro sorrisi e momenti di pura felicità. La messa in onda avverrà nel circuito TV Medicinema in ospedale, rendendo l’evento accessibile a chiunque vorrà celebrare insieme a Peppa il suo compleanno. Questa speciale iniziativa è possibile grazie al progetto innovativo di MediCinema Italia, che si impegna a portare la magia di un’esperienza cinematografica senza barriere all'interno degli ambienti ospedalieri. L’obiettivo dell’ente è quello di utilizzare il cinema come un potente strumento terapeutico, offrendo sollievo, evasione e conforto ai pazienti durante i periodi di degenza. L’azione di MediCinema non si limita a portare storie coinvolgenti all’interno delle stanze nelle strutture di cura, ma si articola anche attraverso l’uso di sale cinematografiche appositamente progettate e situate all'interno degli ospedali, creando un ambiente sicuro dove i pazienti possono immergersi, per qualche ora, in un mondo di storie e avventure. “La magia di Peppa Pig ha da sempre il potere di illuminare i volti dei bambini con un sorriso, e con il PEPPA'S CINEMA PARTY vogliamo portare questa gioia in un luogo dove è più necessaria che mai” commenta Davide Neri, Head of Marketing in Hasbro Italia. “La collaborazione con MediCinema Italia ci permette di ribadire quanto riteniamo fondamentali le iniziative che coniugano intrattenimento e terapia all'interno delle strutture ospedaliere. Riteniamo che la loro opera sia cruciale: il potere delle storie e dell'intrattenimento non è solo un piacevole diversivo ma un mezzo per favorire il benessere dei bambini. Il compleanno di Peppa è un abbraccio caloroso da parte di Hasbro Italia a tutti i piccoli pazienti e le loro famiglie, un gesto che speriamo possa offrire un momento di conforto e allegria.” Tra giochi, parchi a tema e spettacoli teatrali, Peppa Pig ha fatto breccia nei cuori delle famiglie di tutto il mondo grazie ai suoi messaggi positivi, sempre ricchi di vivacità, che permettono alla maialina di trasformare il gioco e l’avventura in un fantastico e funzionale veicolo di apprendimento. Ogni episodio è una finestra sul mondo attraverso gli occhi dell'infanzia e, portando il Peppa’s Cinema Party nelle stanze dell’Ospedale Niguarda in collaborazione con MediCinema Italia, Hasbro Italia e Nexo Digital sperano di donare ai piccoli una ventata di felicità. Ed è proprio SUPEREROI INSIEME il nome dell’ultima iniziativa di MediCinema, atta a sostenere un percorso terapeutico dedicato ai giovani pazienti con patologie complesse. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina web dedicata al progetto. “Grazie ad Hasbro e Nexo Digital siamo orgogliosi di poter annunciare una nuova ed importante iniziativa per tutti i piccoli pazienti della Pediatria di Niguarda. Portare sollievo attraverso l’utilizzo del contenuto filmico è la missione della nostra Associazione, e questo evento potrà consolidare l’obiettivo del sollievo e sostegno psicologico ai degenti, soprattutto ai piccoli pazienti. Medicinema ha attivato da qualche anno anche un canale TV in Ospedale che per questa occasione sarà il mezzo più idoneo per offrire a tutti una giornata davvero speciale” ha dichiarato Fulvia Salvi, Presidente di Medicinema Italia ETS. Il 2024 si prospetta un anno ricco di celebrazioni che si aprono proprio con il Peppa’s Cinema Party, in programma nelle sale italiane nei week end del 24 e 25 febbraio e del 2 e 3 marzo (elenco cinema su nexodigital.it). Ci sarà poi un calendario fitto di attività dedicate all’amatissima maialina, l’unica che continua a essere una dolce e costante amica nelle vite di diverse generazioni. E i genitori? Possono sorridere sereni: i loro piccoli sono in ottime mani, in compagnia di insegnamenti preziosi e di avventure indimenticabili firmate Peppa Pig!