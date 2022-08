Le imprenditrici argentine a Milano e Roma per una missione commerciale

Imprenditori dall'Argentina a Milano (e a Roma) a settembre per trovare opportunità d'affari nell'esportazione di prodotti dal paese sudamericano. La missione, la cui realizzazione era già stata anticipata ad aprile dal ministro degli esteri argentino Santiago Cafiero, si svolgerà dal 12 al 16 settembre, con la partecipazione anche del Forum economico delle donne (Wef), per sottolineare la ricerca della parità di genere anche nell'imprenditoria.

Gli obiettivi della missione sono la ricerca di opportunità d'esportazione dei prodotti e, più in generale, la riattivazione economica post-pandemica, anche incentrata sul ruolo delle donne. Per Cecilia Celeste Danesi, ambasciatrice del Wef in Italia, "la missione sarà un'opportunità unica per creare e riaffermare i rapporti tra Italia e Argentina, paesi che già condividono un forte legame tra tradizione e cultura. Inoltre sarà una bellissima opportunità per dibattere su temi di massima attualità e preoccupazione internazionale: la riattivazione post pandemia e il ruolo delle donne nella tecnologia".

La missione commerciale è 'l'antesala' dell'evento principale del Wef argentino, che si terrà il 16 e 17 ottobre a Buenos Aires nella sede del ministero degli esteri.