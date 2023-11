Nuovo bando per aiutare le imprese 'danneggiate' dal cantiere della M4

Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le micro e piccole imprese commerciali, artigianali, del turismo e dei servizi milanesi che potrebbero aver subito disagi causati dalla vicinanza ai cantieri della nuova linea della metropolitana M4. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee guida per un nuovo bando del valore di 507mila euro, da assegnare in forma di contributi a fondo perduto, utili a supportare la gestione ordinaria delle attività.

“Attraverso questo nuovo bando confermiamo, ancora una volta, l’attenzione e il sostegno verso le attività commerciali che si trovano in difficoltà a causa dei cantieri della M4, obiettivo certamente strategico per la nostra città. I negozi di vicinato e le attività commerciali sono altrettanto importanti per il tessuto economico e produttivo cittadino e per questo sono felice di rinnovare il nostro impegno verso di loro”, spiega l’assessora alla Sviluppo Economico, Alessia Cappello.

Dal 2016 al 2022, attraverso misure compensative tra cui gli avvisi pubblici per la concessione di contributi, l’Amministrazione ha potuto erogare risorse per oltre 6,9 milioni di euro. Le aziende che ad oggi ne hanno beneficiato sono 282 e si trovano lungo il tracciato Linate – San Cristoforo.

Il sostegno potrà essere utilizzato, ad esempio, per canoni di locazione e utenze, canoni e tributi locali, leasing per acquisto beni o servizi, acquisto di materiale d’uso (da non destinare alla vendita), spese per prestazioni di servizi e per il personale, studi per programmi di marketing e comunicazione. L’importo massimo del contributo per ogni esercizio sarà pari all’80% del totale della spesa corrente sostenuta e documentata. A breve verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano l'avviso pubblico.