Le imprese straniere a Milano sono sempre di più

Le imprese gestite da stranieri a Milano, Monza e Lodi sono cresciute del 4,5% in un anno e ora pesano per il 16,4% del totale. Lo riferisce la Camera di commercio locale nell'ambito dell'incontro che si è svolto lunedì con il sindaco di Milano Beppe Sala e i consoli stranieri in città. La crescita, in cinque anni, è stata del 13,7%. In cifre, nella città metropolitana di Milano hanno sede 54.893 imprese di stranieri; 7.956 a Monza e Brianza; 2.066 a Lodi.

Nei primi sei mesi del 2023, l'interscambio con l'estero, per il territorio di Milano, Monza e Lodi, è stato pari a 54,5 miliardi di euro per l'import e pari a 39,2 miliardi per l'export. Il dato più rilevante è quello delle imprese a partecipazione estera, che per il 2022 vede il territorio milanese, monzese e lodigiano 'pesare' per più di un terzo sull'intera Italia, con 5.313 imprese, 580mila dipendenti e 305 miliardi di fatturato.

Per Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio, la presenza di imprese multinazionali e di attività di stranieri è "una realtà in continua crescita, che rafforza l'economia milanese, anche grazie al raccordo e alla collaborazione con il corpo consolare".