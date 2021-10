Espositori e pubblico quasi a livello pre covid in Fiera per TuttoFood e Host

Padiglioni pieni in Fiera a Rho all'inaugurazione di TuttoFood e Host, che tornano ad esporre in presenza. "E' una grande soddisfazione", commenta l'amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo: "Migliaia di persone sono fuori dai nostri cancelli. Fiera Milano è tornata al centro di un ecosistema di imprese, di buyer e di persone che arrivano da tutto il mondo per vedere le eccellenze che tutto il Made in Italy del campo dell'agroalimentare e dell'accoglienza sa regalare. Lo faremo con 2.300 imprese e mille buyer da oltre 40 Paesi".

Secondo il massimo dirigente dell'ente fieristico milanese, il risultato è addirittura sorprendente: "In termini di espositori quest'anno abbiamo riempito i padiglioni e stiamo andando oltre le nostre aspettative anche dal punto di vista dei visitatori. Pensiamo che questa sarà un'edizione che si avvicinerà ai livelli pre covid", ha dichiarato.

E si è detto "emozionato" per il successo di pubblico Attilio Fontana, presidente della Regione: "La scommessa fatta a fine estate, con la riapertura del sistema fieristico, è una scommessa vinta che ci dà speranza e fiducia per il futuro", ha commentato sottolineando che il comparto agroalimentare e quello dell'ospitalità, dopo avere affrontato in modi diversi la crisi pandemica, stanno ora dimostrando "la capacità e l'impegno per ripartire e superare questi momenti tremendi guardando al futuro".

Secondo Fontana, "bisogna attrezzarsi per fare molto di più dal punto di vista turistico e dell'agroalimentare. Dobbiamo confrontarci con i tentativi di falsificazione sul mercato e dobbiamo confrontarci con la sempre maggiore coscienza della necessità di avere cibo di qualità".