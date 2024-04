Indagini aziendali e private: a Milano una delle migliori agenzie investigative d'Italia

Un buon investigatore privato si sceglie in base al livello di professionalita, determinato da diversi fattori. Tra questi spiccano gli anni di esperienza sul campo, la conoscenza delle materie di intervento, la riservatezza e le competenze tecnologiche.

Queste sono componenti essenziali per chi ha a che fare con investigazioni di tipo aziendale, informatico, bancario, coniugale e così via. Elementi utili per consentire l'operatività di un'agenzia nel corso degli anni.

L'esperienza in un settore complesso

L’agenzia investigativa IDFOX, attiva a Milano dal 1991, è diretta dalla dottoressa Margherita Maiellaro. Quest'ultima ha maturato un’esperienza pluriennale nel campo investigativo e ha conseguito una laurea in giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l’Università Bocconi.

Il fondatore, con oltre 30 anni di esperienze investigative nella Polizia di Stato, è referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi legali su tutto il territorio italiano ed anche estero. Inoltre, è stato diretto collaboratore del conte Corrado Agusta, ex presidente dell’omonimo gruppo Agusta SpA.

Nella sua carriera vanta anche il ruolo di responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti nei settori metalmeccanica, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione. Del resto, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a vari temi: infedeltà aziendale, beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti; ma anche violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia.

Perché chiedere una consulenza

Il team dell’agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle forze di polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all’avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell’intelligence. L’agenzia investigativa fornisce documentazioni valide per uso legale come perizie e relazioni tecniche e servizi di osservazione documentati con foto e video.

Le materie di intervento sono le seguenti: investigazioni private, infedeltà coniugale, separazione e divorzio, affidamento figli minori, recupero crediti, eredità contesa, tutela persone e beni, sicurezza informatica, indagini informatiche e forensi, investigazioni bancarie, investigazioni aziendali, permessi ex legge 104/92, furti ed appropriazioni indebite, recupero crediti, sicurezza informatica, concorrenza sleale, patto di non concorrenza, investigazioni difensive penali, due diligence ed investigazioni commerciali.

Tel. 02.344223

E-mail: max@idfox.it