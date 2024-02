Settimana della moda a Milano: oltre 70 milioni di indotto e 50mila visitatori stranieri

"Milano e la Fashion Week di febbraio, dal 20 al 26: indotto di spesa turistica di 70,4 milioni di euro con una crescita del 22,6% rispetto al 2019. E una previsione, nei giorni della settimana della moda donna milanese, di quasi 50.500 visitatori stranieri con un +3,1% nei confronti dell’anno pre-Covid. Di analoghe proporzioni l’incremento dei visitatori italiani (63.000) con un + 3,3% sempre in raffronto al 2019. Complessivamente, in confronto al 2019, l’afflusso di visitatori crescerà del 3,2%. Nella previsione di arrivi, per il periodo della prossima Fashion Week, i numeri migliorano anche nel confronto con il 2023: + 10,5% gli italiani e + 11% gli stranieri".

Sono le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, presentate in una nota delle scorse ore. Il valore dello scontrino medio dei visitatori stranieri (elaborazione sugli ultimi dati Global Blue) sarà di 1.394 euro, in forte aumento a confronto con il 2019: + 19%.

"Le previsioni della Fashion Week di febbraio – commenta Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – sono positive sia per le presenze turistiche sia per l’indotto economico. Con numeri migliori rispetto al 2019, anno pre-Covid. E questi dati confermano il nuovo momento attrattivo di Milano che auspichiamo possa tradursi in crescita per le attività commerciali e ricettive".