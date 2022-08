A Milano corre l'inflazione: +8,1%

È stato dell’8,1% il tasso tendenziale annuo di inflazione a Milano, a luglio scorso. Lo rileva l’Indice dei prezzi al consumo diffuso da palazzo Marino.

Il tasso congiunturale (che misura la variazione percentuale rispetto al mese precedente) risulta pari a -0,4%. Il tasso tendenziale di core inflation, che misura l’inflazione di fondo calcolata escludendo i beni energetici e i beni alimentari non lavorati, è risultato pari a +4,8%. Sono infatti ancora i beni energetici a registrare aumenti fino al 44% rispetto allo scorso anno, con i beni alimentari al 10,6% rispetto a luglio 2021.

L'inflazione, comunque, corre in tutta Italia. A luglio l'Istat ha fotografato una crescita dell'inflazione dello 0,4% rispetto al mese di giugno e del 7,9% su luglio 2021 (+8% il dato annuo rilevato a giugno). ll dato definitivo di luglio evidenzia un rallentamento dei prezzi dei beni energetici ma questo non frena l’onda lunga delle tensioni inflazionistiche che si stanno diffondendo agli altri comparti merceologici. Infatti, la crescita dei prezzi degli alimentari lavorati, dei beni durevoli e non, dei servizi relativi ai trasporti e dei servizi vari accelera, spingendo l’inflazione al netto degli energetici e degli alimentari freschi (componente di fondo; +4,1%) e quella al netto dei soli beni energetici (+4,7%) a livelli che non si vedevano, rispettivamente, da giugno e maggio 1996. In questo quadro accelera anche la crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa”, che si porta a +9,1%, registrando un aumento che non si osservava da settembre 1984.