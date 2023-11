Perché l'economia lombarda e milanese va peggio del previsto

Rallenta l’economia della Lombardia con i dati sul Pil registrati a ottobre che prevedono una chiusura dell’anno all’1%, sotto le stime di luglio che lo davano di mezzo punto superiore. Nonostante ciò, i numeri restano comunque superiore al pre pandemia con una crescita di oltre il 5% rispetto al 2019. Un incremento che resta comunque dato fisiologico. L’inflazione della regione, registrata su settembre, è del +5,3% sul 2022. Cresce la media dei prezzi che si attesta al 7% con particolare riferimento ad alcuni settori: casa, acqua ed energia crescono del 14%, alimentari e bevande del 10% e i servizi e la ristorazione dell’8%.

A snocciolare i numeri è Cna Lombardia nel Quarto Focus sull’andamento regionale dell’economia realizzato dal Centro Studi Sintesi. Emerge che le previsioni per il prossimo anno sono nuovamente positive, con una crescita del Pil della regione dell’1,3% e aumentano dell’1,6% i consumi. Attenzione sugli investimenti che nel 2023 rallentano la corsa anche a causa della crescita inarrestabile dei tassi di interesse: si tratta comunque di lievi battute d’arresto con il 2024 porterà con sé una nuova crescita che sfiora il 3%.

Le piccole e medie imprese

Pesa la stretta al credito delle pmi che segna -9,2%, una flessione riscontrabile in tutti i settori e che non risparmia anche le aziende medio grandi (-3,5%). Lato tassi di interesse, ad agosto il tasso medio per i nuovi prestiti fino a un milione di euro sfiorava il 6%, in crescita del 3,4% rispetto all’anno precedente. Oltre il milione, invece, il tasso medio è del 4,5%.

Occupazione ed export

Cresce positivamente l’occupazione: nel secondo trimestre di quest’anno la Lombardia ha avuto un incremento di 67mila lavoratori, specialmente nei settori dei servizi, commercio-alberghi-ristoranti. Non brilla Milano che, all’ultimo posto rispetto alle altre grandi città, segna -0,5% sui nuovi occupati. Buone performance anche per le esportazioni con segno positivo rispetto al 2022 trainato dall’agroalimentare, dalla moda e dalla meccanica.