Fare la spesa a Milano è molto più costoso di un anno fa

Milano ha registrato un’inflazione sui prezzi degli alimenti - nei primi sette mesi del 2023 - pari al +11,41%. A rivelarlo è un’analisi dei dati dell’Istat della Coldiretti. Si tratta di dati sulla variazione media dei prezzi al consumo degli alimentari tra gennaio e luglio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in occasione dell’assemblea elettiva a Milano di Coldiretti Lombardia. A livello regionale l’inflazione alimentare nei primi sette mesi dell’anno si è attestata sull’11%, mentre sul piano provinciale – precisa la Coldiretti – Lodi (+13,05%) è il territorio dove l’inflazione morde di più, seguito da Mantova (+12,35%), Pavia (+11,87), Cremona (+11,68%), Varese (+11,55%), Lecco (+11,50%), Milano (+11,41%), Como (11,37%), Bergamo (+9,61%), Brescia (+9,54%).

La situazione di difficoltà che riguarda le famiglie – sostiene la Coldiretti– si estende anche alle imprese agricole, tra i danni provocati dal clima pazzo e le quotazioni dei prodotti che in molti casi non coprono i costi di produzione aumentati esponenzialmente, da quelli delle materie prime a quelli energetici fino a quelli per gli imballaggi e il confezionamento. In questo contesto l’aumento dei fondi del Pnrr con 2,5 miliardi destinati agli accordi di filiera, alla logistica e alle misure agricole va nella direzione auspicata di salvaguardare la spesa degli italiani e sostenere l’intero settore agroalimentare.

Nella tradizione rurale c’è una possibile soluzione. La tradizione, conclude Coldiretti, insegna a usare come ingredienti anche quelle parti della preparazione dei cibi che solitamente si gettano. L’acqua della pasta, soprattutto se abbiamo cotto paste ripiene, è arricchita dagli amidi e dalle proteine del grano. Si può dunque conservare in frigo per usarla come base per il brodo per risotti, carni, verdure in padella. L’acqua della bollitura delle verdure ha lo stesso utilizzo. I brodi di carne o pesce, ricchi di proteine, possono essere congelati e utilizzati per cotture successive o per minestre.