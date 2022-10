A Milano l'inflazione galoppa e arriva al +9,2%

A Milano continuano ad aumentare i prezzi. Tutto colpa dell'inflazione che all'ombra della Madonnina nel mese di settembre ha toccato un tasso tendenziale annuo pari a +9,2%. Il dato è stato comunicato dall'Istat nella giornata di lunedì 17 ottobre.

Il tasso congiunturale (che misura la variazione percentuale rispetto al mese precedente) risulta pari a +1,3%. Il tasso tendenziale di core inflation, che misura l’inflazione di fondo calcolata escludendo i beni energetici e i beni alimentari non lavorati, è risultato pari a +5,9%. I maggiori aumenti riguardano abitazione, acqua, elettricità e combustibili: fino al 31,4% rispetto a settembre dello scorso anno, con i soli beni energetici che segnano +44%. Aumenti significativi anche alla voce prodotti alimentari e bevande (+9,5%), trasporti (+10,5%) e Servizi ricettivi e di ristorazione (+16,8%).

In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care (Tabella n. 1), Bolzano dove l'inflazione pari a +10,8%, la seconda più alta d'Italia, ex aequo con Palermo, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva equivalente, in media, a 2.870 euro su base annua. Al secondo posto Trento, dove il rialzo dei prezzi del 10,4%, la terza maggiore inflazione, ex aequo con Ravenna, determina un incremento di spesa annuo pari a 2.722 euro per una famiglia media. Sul gradino più basso del podio Ravenna, prima per il Centro, dove il +10,4% genera una spesa supplementare pari a 2.513 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Milano (+9,2%, +2.498 euro), poi Bologna (+10%, 2.495 euro), Brescia (+8,8%, 2.320 euro), al settimo posto Verona (+9,9%, +2.304 euro). Seguono Venezia (+9,5%, +2.285 euro) e Padova (+9,8% +2.281 euro). Chiude la top ten Firenze, +9,5%, pari a 2.216 euro.