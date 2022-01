L'ad di Diasorin e il presidente del San Matteo a processo per insider trading

Due rinvii a giudizio per l'inchiesta Diasorin. A proceso andranno Alessandro Venturi, presidente del Policlinico San Matteo di Pavia, e Carlo Rosa, amministratore delegato della multinazionale farmaceutica. Lo ha deciso il gup di Milano Domenico Santoro. Prima udienza il 14 aprile. I due sono indagati per insider trading.

Secondo l'inchiesta, ad aprile 2020, poco prima del lancio del nuovo test sierologico per rilevare la presenza di anticorpi in pazienti infettati dal covid realizzato dalla Diasorin insieme all'ospedale pavese, Venturi avrebbe informato il presidente del Besta di Milano Andrea Gambini della conclusione del processo di validazione del test. Gambini lo avrebbe riferito ad un consigliere dello stesso ospedale, Francesco Bombelli, ed entrambi avrebbero acquistato azioni della Diasorin per poi rivenderle dopo il rialzo dovuto all'annuncio ufficiale del test sierologico. Lo stesso avrebbe fatto Rosa informando un suo conoscente dell'imminente annuncio.

Carlo Rosa, ad di Diasorin (dal sito ufficiale)