"L'Inter non è in vendita". A rivelarlo è il presidente nerazzurro Steven Zhang, intervistato da Sky, che interviene sulle voci di possibile cessione del club. "Sono anni che la società è al centro di queste voci. Non sto parlando con nessun investitore, il club non è in vendita. Siamo concentrati sulle vittorie finché sarò presidente", ha aggiunto.

L'indiscrezione sul Financial Times

L'Inter, stando a quanto riportato dall'autorevole Financial Times nei giorni scorsi, sarebbe ufficialmente in vendita. Le indiscrezioni, già circolate nelle ultime settimane a causa delle difficoltà della proprietà cinese, sono adesso arricchite di nuovi dettagli riportati dal quotidiano britannico, vera bibbia della finanza internazionale.

Secondo quanto riporta il giornale, alcuni advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti a partire da questa settimana. Per garantire la cessione della società controllata da Suning e dalla famiglia Zhang, il club nerazzurro si sarebbe affidato a Goldman Sachs e, soprattutto, a Raine Group. L'ultima è la banca che ha gestito l'operazione da 2,5 miliardi di sterline che ha portato alla cessione del Chelsea nel giro di poche settimane dopo le sanzioni che hanno colpito l'ex proprietario Roman Abramovic per la guerra russa in Ucraina.

"Secondo quanto riferisce una persona vicina al club, il colosso di Nanchino è pronto a iniettare un capitale di 100 milioni di euro quest'anno in tranche, - si legge nell'articolo del Ft che ripercorre la gestione di Suning alla guida dell'Inter -. La persona ha anche riferito che Suning è aperta a nuovi partner e prenderebbe in considerazione la vendita di una quota di minoranza". Anche se pare che la scelta sia ormai quella di passare la mano, con la famiglia Zhang che deve anche rientrare del prestito da 275 milioni di euro ottenuto da Oaktree.

"Questa è una situazione che è sopra la mia testa - ha commentato l'amministratore delegato del club, Beppe Marotta -. Posso solo dire che la proprietà è molto vicina alla squadra e al club, ha sempre adempiuto agli obblighi finanziari, siamo una società a posto con i pagamenti. La famiglia Zhang ha profuso centinaia e centinaia di milioni di euro".