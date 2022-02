Aprirà un Iperal a Cinisello Balsamo

Aprirà giovedì 3 marzo il nuovo supermercato Iperal in viale Fulvio Testi a Cinisello Balsamo. Lo store della catena valtellinese prenderà il posto di quello che oltre 40 anni fa è stato il primo supermercato della città con insegna Gs (poi diventato Carrefour).

Il nuovo supermarket, tuttavia, avrà ben poco in comune con la vecchia struttura (solo le dimensioni) dato che è stato rinnovato in modo integrale. Per il momento i lavori non sono ancora terminati ma dalla società di Sondrio hanno puntualizzato che tutto sarà pronto per il prossimo 2 marzo, un giorno prima dell'apertura. L'azienda si è impegnata a riqualificare anche l'area circostante che sarà dotata di un impianto di videosorveglianza. L'ingresso al parcheggio sarà gratuito per i clienti del supermercato mentre i residenti del quartiere Villa Rachele potranno parcheggiare le auto durante la notte attraverso un sistema di riconoscimento automatico.

Quello che aprirà nelle prossime settimane potrebbe essere solo il primo negozio di Iperal a Cinisello. L'azienda, infatti, ha presentato un progetto per un altro store in via Leon Battista Alberti (con affaccio sul Parco Nord). Il supermercato, nel dettaglio, dovrebbe prendere il posto degli attuali capannoni dismessi della società Kanthal, ma per il momento non sono state rese note le tempistiche.

Supermercati di medie dimensioni mentre, per il momento, non è ancora chiaro quale sarà il futuro dell'ex Auchan tra Cinisello e Monza. Il progetto del raddoppio, alla data attuale, pare temporaneamente rallentato.