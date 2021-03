Che cos'è l'Isee corrente e perché qualcuno chiede al Comune di Milano di usarlo sempre

Il Comune di Milano, tra non molto, potrebbe sostituire l'Isee ordinario con l'Isee corrente tutte le volte che deve chiedere ai cittadini di dichiarare la loro situazione reddituale e patrimoniale. La differenza sta nel fatto che l'Isee ordinario indica i redditi familiari di due anni prima, in quanto si riferisce all'ultima dichiarazione dei redditi. Ovvero, se nel 2021 presentiamo un Isee, dobbiamo indicare quanto dichiarato al fisco nel 2020, che si riferisce ai redditi del 2019. L'Isee corrente, invece, fotografa la situazione economica attuale.

In tal senso è stato approvato dal consiglio comunale un ordine del giorno presentato da Alessandro Giungi, del Partito democratico, quasi all'unanimità. «L'Isee corrente, introdotto nel 2019, oggi può essere chiesto dal cittadino solo in caso di una variazione della situazione lavorativa o reddituale», spiega Giungi, «ma nell'ordine del giorno si chiede al Comune di valutare la possibilità di usarlo in via standardizzata».

Anno devastante anche dal punto di vista economico

La riflessione alla base sta nel fatto che, per non poche persone, il 2020 è stato un anno devastante dal punto di vista del lavoro e del reddito, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid, e il 2021 non è da meno, per il momento. In una situazione del genere, un Isee ordinario presentato nel 2021 con redditi del 2019 rischia di non fotografare correttamente la situazione economica di una famiglia che, pur trovandosi in oggettiva e seria difficoltà, potrebbe non accedere alle riduzioni sulle tariffe.

Poiché la possibilità di usare l'Isee corrente, a certe condizioni, è stata introdotta nel 2019 ed è ancora poco nota, l'ordine del giorno chiede a Palazzo Marino di introdurlo in modo generalizzato. «Quest'ultimo anno è stato tremendo e ha prodotto gravissimi danni anche economici ai cittadini. L'Isee corrente può essere uno strumento utile», conclude Giungi.