Santanchè: il tribunale ordina l’ispezione in Visibilia, passa la richiesta dei piccoli soci

L’ispezione giudiziale in Visibilia Editore si farà. Lo ha deciso il tribunale civile di Milano, presieduto da Amina Simonetti, che ha accolto la richiesta dei piccoli soci che da quasi un anno e mezzo chiedevano questo provvedimento col fine di poter capire meglio com’è stata gestita negli ultimi anni la società fondata e guidata dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè (e dal compagno Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena) finchè non ha ceduto il controllo a Luca Reale Ruffino, l’imprenditore immobiliare che lo scorso 5 agosto si è tolto la vita nel suo appartamento milanese. A questa richiesta si era associata anche la procura di Milano, che da tempo indaga sulle aziende della politica di Fratelli D’Italia.

L’ispezione non sarà però a 360 gradi: il tribunale ha deciso di circoscrivere l’ambito alla “correttezza” della predisposizione del bilancio di esercizio 2022 e della semestrale 2023 sul presupposto della continuità aziendale “considerando la voce avviamento e la voce crediti per imposte anticipate per 128.822 euro”, e “all’andamento attuale della società” anche in relazione agli obiettivi del business plan 2023/25 predisposto da Epyone. Saranno inoltre oggetto di ispezione anche la “coerenza” della gestione attuale ai piani futuri, “l’adeguatezza” dell’organizzazione amministrativa e contabile al tipo di attività svolta e la decisione di ricorrere ancora alla società Negma delle British virgin islands per finanziarsi in questa fase di scarsa liquidità dopo aver sospeso questa fonte di approvvigionamento qualche mese fa.

Un altro punto importante dell’ispezione sarà il “rispetto” del piano di rientro da parte delle debitrici Visibilia Concessionaria (per oltre 2 milioni di euro) e di Visibilia srl in liquidazione con indicazione dell’eventuale scaduto del debito di Visibilia Concessionaria. Queste due società sono ancora controllate dalla Santanchè, che com’è noto è indagata dalla procura di Milano per falso in bilancio e bancarotta. In altri termini l’ispezione dovrà verificare che la ministra salderà tutti i debiti con la sua ex società, facendo fede agli impegni presi tramite le sue due aziende.

Il tribunale ha nominato per l’ispezione nell’azienda che edita Novella 2000, Ciak e altre riviste la commercialista Daniela Maria Ausilia Ortelli, che dovrà redigere il suo rapporto entro il 31 gennaio 2024 in previsione dell’udienza del 22 febbraio seguente nel quale si inizierà l’approfondimento di quanto emergerà per capire se la mala gestione della ministra denunciata dai soci da molto tempo ha una fondatezza.