Jaguar e Land Rover vogliono allungare la vita delle proprie auto

È nella cura dei problemi di oggi che costruiamo le basi per un domani migliore. Un concetto di una semplicità disarmante che ben rappresenta gli sforzi delle aziende più illuminate, che investono nel presente proiettate appieno nel futuro. Non solo per garantire la sopravvivenza del marchio, quello viene da sé, ma pensando soprattutto al bene del Pianeta e dell'umanità.

In quest'ottica, all'interno della Design week di Milano, Jaguar Land Rover ha organizzato a Milano un talk per parlare di economia circolare e sostenibilità. Nel cuore di Porta Nuova, nella sede aziendale di via Amerigo Vespucci, il chief executive officer, Marco Santucci, ne ha parlato con Camilla Colucci, fondatrice di Circularity, e Valentina Cerolini, co fondatrice di Deesup. Ad ascoltarli c'era un gruppo di studenti del Politecnico di Torino.

Un'occasione per la multinazionale inglese per 'contaminarsi' con le idee giovani e dinamiche delle due startupper, che hanno creato due modelli di business molto diversi tra loro ma con lo stesso principio e la stessa mission alla base. Da un lato Deesup, azienda milanese nata sul principio del second hand applicato all'arredo di alta gamma, per allungare la vita dei prodotti. Dall'altra parte Circularity, una piattaforma che si occupa di circolarità a 360 gradi e che funziona un po' come la Tinder del settore: accoppia le aziende che hanno da smaltire il materiale di scarto delle loro lavorazioni e quelle che di quei materiali hanno bisogno.

"Anche noi a Jaguar Land Rover - le parole del Ceo Santucci - ci stiamo interessando attivamente su questi temi. Cerchiamo il modo per allungare la vita delle nostre auto. Per farlo oggi applichiamo alcune strategie, come il leasing e il noleggio a lungo termine. In futuro si potrebbero adottare modelli di sharing simili a quelli di Netflix, con memberships per l'auto. Una sfida che per noi rappresenta uno stimolo per evolverci".

Il futuro dell'auto elettrica

Si tratta, come si evince dalle esperienze delle due giovani imprenditrici presenti, di anticipare i tempi. Introducendo idee nuove in contesti fermi da tempo. Che dal punto di vista delle aziende vuol dire fare modifiche, a volte anche importanti, al proprio modello d'affari. Nell'automotive, in questo senso, l'elettrico rappresenta un'opportunità incredibile. Va letta anche in quest'ottica l'idea di Jaguar di cominciare a produrre solo auto totalmente elettriche già nel 2025. Ben 10 anni prima rispetto a quanto richiesto dall'Europa.

"Le case produttrici - spiega Santucci - già lavorano alle idee di recupero delle batterie". Una delle opportunità, per esempio, è quella che "diventino batterie utili per accumulare l'energia dei pannelli del fotovoltaico delle case private". Abitazioni private dove l'autonomia delle pile - fondamentale per le auto - è un'esigenza meno pregnante. Una transizione che farà il bene degli automobilisti, non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico. "Io dico sempre - dice Santucci - è complicato pensare che qualcuno faccia la benzina a casa. È invece possibile pensare che qualcuno produca l'energia elettrica da sé. Anzi è già realtà".

Quando il passaggio dalla benzina all'elettricità sarà completato sarà troppo tardi per pensarci. Per questo il futuro va anticipato. "Nel progresso ciascuno deve fare il suo. L'investimento sulla sostenibilità, che oggi ha un costo, domani rappresenta il futuro. Noi investendo oggi ci posizioniamo nel mercato domani", conclude il ceo. Cambi di prospettiva, evoluzioni che fanno il bene di tutti, delle aziende che intraprendono questa strada e del Pianeta.