Così Just Eat ha praticamente smesso di usare la plastica a Milano

Niente più imballaggi in plastica. Letteralmente. È quanto ha deciso Just Eat che ha reso disponibili ai ristoranti delle box per le consegne a domicilio fatte con alghe marine. La nuova box per la consegna di cibo a domicilio è completamente riciclabile e può decomporsi in sei settimane in un compost domestico, fornendo ai ristoranti partner un imballaggio privo di plastica e PFA.

Il contenitore è rivestito con un composto di alghe e piante, non contiene additivi sintetici ed è stato progettato per essere resistente al grasso e all'acqua. L'involucro, più nel dettaglio, è stato sviluppato da Notpla. L'azienda ha vinto il prestigioso Earthshot Prize, assegnato dal Principe William a Londra lo scorso dicembre, ottenendo un supporto personalizzato con la sua solida rete e un premio di un milione di sterline per incrementare ulteriormente il suo business sostenibile nel 2023. La start-up sostenibile è stata riconosciuta anche al Responsible Packaging Expo 2022 e agli Uk Packaging Awards 2022, vincendo un premio per l'innovazione in entrambi gli eventi.

A Milano non c'è nessun primato. Il nuovo imballaggio è utilizzato da diverso tempo nel Regno Unito, ma anche nei Paesi Bassi, Irlanda, Spagna, Belgio, Germania, Austria e Polonia. Il colosso del delivery, infatti, ha iniziato la sua collaborazione con Notpla nel 2018.