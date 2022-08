Ecco come provare il kebab di Gianluca Vacchi a prezzi super scontati

A pochi mesi dall’apertura del primo store nel dicembre 2021, Kebhouze, la catena di kebab di Gianluca Vacchi, conta già 13 punti vendita tra Milano, Roma, Torino, Venezia, Genova, Bergamo, Taranto e Ibiza.

Nato da un’idea di un gruppo di giovani ragazzi italiani, l’agenzia Zon Productions, in collaborazione con Gianluca Vacchi come socio e finanziatore del progetto imprenditoriale, che ha creduto e sostenuto l'idea fin da subito, Kebhouze è il primo food brand che ha come protagonista il kebab e si caratterizza per il forte impegno in termini di qualità e creatività dell’offerta, oltre a un format molto family friendly, con tanto di mascotte.

Inoltre, è stata posta particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale ed economica, con un food packaging completamente eco-friendly, incluse le acque naturali in tetrapack brandizzate Kebhouze, e materie prime provenienti da aziende italiane e produttori locali.

Le offerte per provare il kebab di Gianluca Vacchi

Grazie alle offerte di ShopToday è possibile gustare il kebab di Gianluca Vacchi a prezzi super scontati!

I menu a disposizione per i clienti di Kebhouze e ShopToday sono principalmente tre:

Kebab di pollo 100% italiano

Kebab di Black Angus Irlandese

Kebab vegano Planted - kebab 100% vegetale da proteine di piselli.

Una volta scelto il tipo di kebab preferito, si potrà poi aggiungere un’opzione tra patatine fritte e onion rings e una bibita a scelta, oltre a ricevere in regalo una porzione XL di Chicken Popcorn (ovvero un basket di mini nuggets di pollo fritto) o una porzione di Vegan Nuggets da 9 pezzi.

Ogni ingrediente e materia prima utilizzata sono di massima qualità e tutto viene servito in confezioni ecofriendly.

Come funzione l’offerta sul kebab di Gianluca Vacchi

Accedere all’offerta di ShopToday sul kebab di Gianluca Vacchi è davvero molto semplice.

Basterà cliccare qui, scegliere il proprio menu preferito tra Kebab di pollo 100% italiano, Kebab di Black Angus Irlandese e Kebab vegano Planted e acquistare il voucher corrispondente.

A questo punto si riceverà via email il voucher acquistato e, al momento del pagamento presso uno degli store di Kebhouze, mostrare il barcode in cassa direttamente dal tuo smartphone o in formato cartaceo.

Il voucher è utilizzabile tutti i giorni entro 6 mesi dalla data di acquisto, e può essere utilizzato in tutti i ristoranti di Kebhouze a Milano, Roma, Genova, Biella, Venezia e Torino!

