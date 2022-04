Apre un nuovo Kfc a Milano e assume 20 persone

A breve aprirà un nuovo ristorante Kfc a Milano, in Stazione Centrale. E' il 12esimo "milanese". L'accesso è dal lato di piazza Luigi di Savoia. Si cercano 20 persone e sono offerti sia contratti part-time che full-time con il contratto collettivo Turismo & Pubblici Esercizi. La selezione è ancora aperta e chiuderà il 31 maggio 2022. Le posizioni aperte riguardano sia il personale di sala che il personale di cucina. Il locale, poi, verrà gestito dal gruppo Autogrill. Qui per candidarsi.

Kfc, società del gruppo Yum! Brands Inc, ha esordito oltre 75 anni fa grazie al colonnello Harland Sanders, fondatore del brand. È stato lui ad inventare l’Original Recipe, la ricetta che contiene un mix segreto di erbe e spezie, preparata ancora oggi e tipica del brand. "Ogni giorno negli oltre 24mila ristoranti in più di 145 paesi i cuochi Kfc preparano il pollo al momento, lavorandolo a mano e seguendo con cura tutti i passaggi, dalla panatura fino alla cottura", si legge nella presentazione della catena.

Yum! Brands Inc. comprende anche i marchi Pizza Hut, Taco Bell e The Habit Burger Grill. Con più di 50mila ristoranti in oltre 150 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo. In Italia Kfc arriva nel 2014 e attualmente conta 47 ristoranti in 13 regioni. In questo momento, a Milano e nell'hinterland, sono aperti 11 ristoranti Kfc, tra città centro e centri commerciali.