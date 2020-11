Dolci senza burro e senza glutine: ecco come sarà la nuova pasticceria di Knam a Milano

Senza burro, senza lattosio, senza glutine. Saranno (anche) così i dolci di Ernst Knam. Il "Re del cioccolato", infatti, ha annunciato che nel 2021 aprirà una nuova pasticceria a Milano. Il fatto è stato reso noto dallo stesso maitre chocolatier durante la presentazione virtuale della nuova guida del Gambero Rosso; guida che lo ha premiato assegnandogli le "tre torte", simbolo di eccellenza.

Per il momento sono pochi i dettagli trapelati ma il nuovo negozio — che ha l'obiettivo di offrire una dose di bontà anche a chi ha intolleranze alimentari — si troverà in via Anfossi, non lontano dalla sua storica boutique del cioccolato.

"Ci siamo reinventati e stiamo producendo — ha detto durante la premiazione —. Voglio annunciare che nel 2021 aprirà una nuova pasticceria, sempre in via Anfossi. La particolarità? I dolci saranno senza glutine, senza burro, senza lattosio. Il tutto per dare la possibilità anche a persone con intolleranze di mangiare un ottimo dolce. Per me — ha concluso Knam —questa pandemia è un investimento per guardare lontano e andare avanti".