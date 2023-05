"La Colletta”, la raccolta alimentare a favore di Opera San Francesco per i Poveri

Venerdì 19 e sabato 20 maggio in tutti i negozi to.market di Milano si svolgerà “La Colletta” dedicata alla raccolta alimentare a favore di Opera San Francesco per i Poveri.

La Colletta andrà a sostegno delle Mense di Opera San Francesco in Corso Concordia e l’ultima nata in Piazzale Velasquez a Milano.

Il servizio mensa attivo già nel lontano 1959, accoglie ogni giorno una media di 2.000 persone al giorno: si tratta di persone che non possono permettersi nemmeno un pasto caldo. Venendo qui, uomini, donne e famiglie, italiani e stranieri possono trovare il conforto di un luogo accogliente e di un pranzo o una cena completi.



I numeri della Mensa sono incredibili nel 2022, e in continuo aumento anche in seguito al Covid:

Mensa di corso Concordia

527.744 Pasti alla mensa Concordia

1.672 Media giornaliera

14.205 Ospiti

100 kg di pasta

309 Volontari

Mensa di piazzale Velasquez

130.121 Pranzi

418 Media giornaliera

153 Volontari suddivisi in gruppi da 14 per ogni turno

48 Posti a sedere

6.757 Ospiti

Invitiamo per questo i cittadini ad un gesto di concreta solidarietà, donando un pacco di riso, di pasta o una passata di pomodoro, per offrire la possibilità di un pasto caldo in un luogo accogliente nelle mense di Opera San Francesco.

L’iniziativa “La Colletta” si inserisce nel più ampio progetto di to.market “Aiutaci ad aiutare” che coinvolge diverse associazioni, rivolte al sostegno della ricerca, all’aiuto dei meno fortunati, delle donne e in difesa degli animali.