Milanosport ha un nuovo presidente: è l'ex direttore generale Lorenzo Lamperti

È cambiata la governance di Milanosport, la società del Comune di Milano che gestisce numerosi impianti sportivi in città. Diventa presidente Lorenzo Lamperti, già direttore generale e consigliere uscente. Nel nuovo consiglio d'amministrazione anche i consiglieri Lucilla Andreucci e Alfredo Zini.

Lamperti, direttore generale di Milanosport dal 2019, in passato è stato dirigente del Comune di Milano e direttore generale del consorzio Villa Reale a Monza. Andreucci, biologa, è un'ex maratoneta e mezzofondista. Giornalista, ha lavorato per Rai, Sky e Gazzetta dello Sport. È referente nazionale per lo sport dell'associazione Libera. Zini, giornalista, è stato consigliere di Fondazione Fiera e coordinatore delle Imprese Storiche di Confcommercio.

Durante il precedente cda, presieduto da Rosanna Volpe, secondo quanto si legge in una nota di Milanosport, "tra le tante attività portate avanti in questi anni si menzionano il recente passaggio di Milanosport a Società Sportiva Dilettantistica necessario per consentire il recepimento delle previsioni contenute nella Riforma sullo Sport ed alcuni accordi di protocollo volti alla collaborazione con realtà istituzionali della città", e non si tace la vicenda che ha riguardato l'Iva sui corsi, "situazione ereditata dal passato ma gestita al meglio con l’assunzione di una delibera dell’ultimo consiglio di amministrazione che mette le basi per la chiusura delle pendenze, anche a livello di bilancio".

"Durante questi anni di presidenza abbiamo dovuto affrontare alcuni momenti critici e spinosi, risolti con determinazione e nel pieno rispetto di una sana e prudente gestione", ha commentato Volpe: "Il nostro obiettivo è stato quello di assicurare al meglio la fruibilità dei numerosi impianti sportivi diffusi capillarmente sul territorio - attualmente 25 - finalizzato a promuovere l’attività sportiva tra le famiglie, ragazzi e cittadini appassionati di sport".

Il cda ha anche approvato il bilancio, in sostanziale equilibrio.